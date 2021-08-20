不滿沒東西偷！惡賊就地「炸屎」報復　主人爆氣尋人：等你來收

▲泰國一名小偷偷竊不成，在車後留下一堆糞便報復，下同。（圖／翻攝自網路）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國一對兄弟停放在家門口的遊覽車，最近被小偷盯上，並在深夜溜到車附近尋找貴重物品，企圖將東西全部偷走。由於兄弟倆的生意受疫情影響停擺多時，因此車上什麼都沒有。沒想到小偷偷不到東西，竟氣得就地「解放」，在車後留下一大坨糞便。

綜合當地媒體報導，奧德（Odd Jaiwidsathid）和伍德（Ood Jaiwidsathid）是一對在泰國經營遊覽車生意的兄弟。自新冠疫情爆發後，由於沒有人出遊，他們便將遊覽車停放在家門口。8月3日早晨，他們聞到遊覽車傳來陣陣惡臭，於是兄弟倆循味而去，結果竟在車後找到一大堆糞便。

2人立刻查看前一晚的監視影像，發現有一個陌生人趁著深夜無人，拿了一個水桶和手電筒，在他們的遊覽車附近不斷來回張望。在徘徊了一陣後，這個陌生男子竟突然脫下褲子，蹲在地上就地「解放」，然後裝作什麼都沒發生過一樣，瀟灑離去。

兄弟倆推斷，這個陌生男子其實是個小偷，他在深夜不斷徘徊，是為了查看車上是否有貴重物品；在發現附近什麼都沒有後，這名男子「報復性」地給了他們一堆糞便。2人在了解事情的經過後，氣得將閉路電視的畫面公佈在粉專上並大罵，「有人認識這個人嗎？請叫他回來將他的糞便收走！他在我們的車後面拉了屎，臭死了！」

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