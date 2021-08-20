美國疫苗「利誘」中國周邊國？　華春瑩：疫苗作為反華工具不道德

▲中國外交部在記者會上，回應美國是否以疫苗利誘中國周邊國家的議題。（圖／翻攝自美國在台協會臉書）



記者林彥臣／綜合報導

中國外交部20日舉行的例行記者會上，有媒體問到美國政府高層正在以「疫苗援助」為籌碼，對中國周邊國家威逼利誘，換取後者幫助炒作中國的病毒源頭論，分化中國和周邊國家，維護美國的地區主導權。華春瑩對此表示，把疫苗作為脅迫其他國家加入反華、遏華同盟的工具，這種做法是非常不道德的。

華春瑩在記者會上指出，當中國急人之所急，克服困難為有需要的國家生產和提供抗疫物資的時候，美國在全球是買斷、壟斷抗疫物資，當中國率先宣布並且身體力行地踐行將疫苗作為全球公共產品，向世界提供超過8億劑疫苗的時候，美國大搞疫苗、民族主義和美國優先。

▲華春瑩認為，如果美國把疫苗作為反華工具，非常不道德，圖為美國提供101萬劑嬌生疫苗給南韓。（圖／路透社）



華春瑩說，現在美國把自己的疫苗拿出來了，但是如果真像報導中所說的那樣，美國早已在疫苗的背後標好了價碼，將疫苗和溯源問題掛起鉤來，把疫苗作為脅迫其他國家加入反華、遏華同盟的工具，這種做法是非常不道德的，不負責任的，是應該受到譴責的。

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）



華春瑩強調，當前世界仍然在面對著疫情的嚴峻挑戰，迫切需要團結和合作，疫苗是抗擊病毒的利器，是拯救生命的希望，不應該被政治病毒所污染，「我們希望美方停止政治操縱溯源，汙染毒化國際抗疫合作」。

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