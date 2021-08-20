喬治亞帕運選手喝醉　把飯店警衛打到「骨折重傷」　被奪參賽資格！

▲日本帕拉林匹克運動會即將於24日正式登場。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

東京帕運一名喬治亞代表隊的柔道選手12日上午8時因酒醉與飯店警衛發生衝突，竟然隨即上前將對方撲倒，並且將整個人的重量施壓在警衛身上，還出手勒住他的脖子，導致這名60多歲的警衛肋骨骨折，身受重傷。東奧組委會20日證實，該名柔道選手除了被取消參賽資格外，已經被警方以傷害嫌疑逮捕。

根據《日刊體育》報導，這名34歲的喬治亞柔道選手為了參加東京帕運會特地來到日本，由於同團有一名成員確診新冠肺炎，因此被要求在飯店內隔離，但他12日上午8時20分左右卻違反規定，走出房間。

嫌犯當場被巡邏的60多歲飯店警衛制止，並要求其返回房間，沒想到他卻突然暴怒，當場對警衛施以暴行。據悉，嫌犯先是將警衛摔在地上，之後整個人壓在對方身上，不僅如此，還勒住對方脖子，導致警衛肋骨骨折重傷。事實上，當天上午嫌犯就與其他選手飲酒，並引起騷動，當時就已經有其他警衛提醒他們不要鬧事，疑似是酒後施暴。

東奧組委會得知消息後，20日正式取消該名選手的參賽資格，同時對住在同一間飯店的同團15人發表嚴正警告，此外也要求其中一名與嫌犯飲酒的選手禁止練習3天。該名施暴選手被取消資格後，16日被以傷害嫌疑逮捕。

另一方面，東京目前處於第4次緊急事態宣言，日本當局日前才剛宣布要延長至9月12日。帕運組織委員會也決定，將全面採取無觀眾形式舉辦比賽。

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