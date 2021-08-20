接種輝瑞得到「急性血癌」！21歲男發燒就醫才知　父怒：他很健康

▲南韓一名21歲的士兵在軍隊內接種2劑輝瑞疫苗後，被斬斷罹患急性骨髓性白血病。（示意圖，非當事者／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名在軍隊中服役的21歲男性，今年分別於6、7月接種第1與第2劑輝瑞（BNT）疫苗，沒想到8月2日晚間開始出現發高燒、疑似重感冒症狀，8日至首爾一間大型醫院急診室接受骨髓檢查，沒想到卻被醫師診斷罹患急性骨髓性白血病，他的父親日前在青瓦台官網發起請願，要求政府給個合理交代。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，雖然目前防疫與醫療當局尚未釐清罹患白血病與接種2劑輝瑞疫苗之間的因果關係，但該名士兵的父親卻於17日在青瓦台官網發起請願，「我21歲的兒子原本身強體健，沒想到在軍隊才接種疫苗不到1個月，就從8月2日晚間開始出現發燒、重感冒症狀，8月8日直接向軍方請病假，前往首爾某大學醫院急診室檢查。」

該名父親表示，「我的兒子才21歲，沒想到在接種完新冠疫苗後卻出現無法想像的副作用，被醫生診斷罹患急性骨髓性白血病，這個消息對我而言根本就是晴天霹靂！在此我向政府呼籲，務必釐清其因果關係，承諾給出充分的補償措施，並向全體國民報告，該如何針對威脅全體國民性命的新冠疫苗副作用制定對策。」

據悉，其實此次21歲軍人所出現得類似副作用在南韓並非第一起案例！8月9日就有一名高三學生在接種輝瑞疫苗後被診斷罹患急性骨髓性白血病，13日也有一名首爾市的某退休公務員在接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗後被診斷罹患相同病症，兩者皆登上青瓦台請願官網。

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