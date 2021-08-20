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濟州島22年懸案！超過公訴期「嫌犯竟爽上電視」曝細節　警1招逮人

▲▼ 男人,殺人,躺地,男子,死人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲南韓濟州島22年前發生凶殺案，長期以來無法破案，但最近已將嫌犯逮捕歸案。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

南韓濟州島1999年11月發生殘忍殺人案，首爾大學畢業後曾擔任檢察官的李承容，1992年回到故鄉濟州當律師，卻在44歲那年被發現陳屍於路邊的汽車，全身被以利刃刺中6處，但由於缺乏證據，至今仍未結案。然而，濟州警察廳20日透露，案發22年後，涉嫌教唆殺人而流亡海外的金姓嫌犯已遭押解回國。

綜合《韓聯社》、《朝鮮日報》報導，李承容出身濟州島，從首爾大學畢業後曾在首爾、釜山等地擔任檢察官，1992年回到故鄉當律師卻慘遭殺害，由於案發現場現金、錢包等隨身物品都還在，警方當時推斷這是一樁預謀殺人案。據驗屍報告顯示，李承容死因是被銳利兇器刺中胸部，導致大量失血死亡。在缺乏確切證據以抓獲嫌犯的情況下，長期未能結案， 2014年11月4日公訴時效到期後，外界認為真實案情恐將永遠埋葬。

2020年6月27日播出的SBS電視台節目《想知道真相》（그것이 알고 싶다）中，濟州島黑幫組織成員金某現身坦承，在接受白姓黑幫老大的指示之下，他教唆了來自釜山、綽號「海鷗」孫姓黑幫成員殺害李承容。但金某主張，當初白某只要求刺傷大腿並嚇唬李承容，沒想到孫某竟失手殺人。節目中金某還親自繪製了兇器的模樣，另坦承作案前已知悉被害人移動路線與路燈失靈的狀況。

警方相關人士表示，金某在公訴時效期滿的8個月前，也就是2014年3月逃亡海外，因此從那時起公訴時效的計算即遭中斷，認定目前仍能對嫌犯究責。今年6月金某因涉嫌非法滯留，在柬埔寨被逮捕並於本月初遭判出逐出境，由於韓國當局已發出通緝，警方18日順利將金某押解回國，19日隨即申請拘捕令。濟州警察廳則證實，金某涉嫌教唆殺人罪。報導指出，時隔22年後嫌犯落網，案件調查也隨之進入新局面。

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