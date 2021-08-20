女孩得救了！最強老媽搞定10本護照　救出阿富汗女子機器人隊成員

▲里諾（中）救出阿富汗全女子機器人隊10名成員。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

阿富汗全女子機器人隊（Afghan Girls Robotics Team）的女孩們曾在2018年的國際競賽中獲得「勇敢成就獎」而享譽全球。不過就在塔利班（Taliban）步步進逼首都喀布爾時，竟然是一名遠在美國奧克拉荷馬州的「超強老媽」把她們從地獄救了出來。

現年60歲的里諾（Allyson Reneau）10年前以50歲的高齡進入哈佛大學就讀，擁有國際關係和太空政策碩士學位，育有11個孩子的她在畢業後開創自己的事業，也常常透過演講鼓勵人們追夢。她2019年在NASA工作時，認識了這支全女子機器人隊，接著一直和他們保持聯繫。

▲阿富汗女子機器人隊成員年紀約在12至18歲。（圖／達志影像／美聯社）



里諾在8月初得知塔利班快要攻入喀布爾時，她只要想到女孩們可能會身陷危險時，就完全無法冷靜下來，所以立刻打給了當地議員，但發現議員也愛莫能助時，她決定親自飛到中東解救女孩們。里諾先打電話給在美國駐卡達大使館的朋友，在得知大使願意幫助這些女孩時，她連夜在大使館內工作，將所有女孩的護照和文件準備好。

▲阿富汗女子機器人隊在2018年國際機器人比賽中獲得「勇敢成就獎」。（圖／達志影像／美聯社）



里諾表示，這一切都非常不容易，機會之窗非常狹窄，「但我知道如果我現在不穿過那扇窗，就再也沒有時間和機會了，有時候機會就只有一次。」所幸最後10名女孩順利在里諾的安排下搭上飛機，里諾也說，這些女孩將會被安置在美國一個安全的地方，繼續接受高等教育，而她也會繼續嘗試團隊裡其他25名女孩帶離阿富汗。

阿富汗全女子機器人隊是阿富汗女企業家瑪赫鮑布（Roya Mahboob）在2017年所成立，團隊成員年紀約在12至18歲，幾乎都是塔利班政權被推翻後出生的，象徵阿富汗一個新世代的開始。她們在2018年國際機器人比賽中獲得「勇敢成就獎」（courageous achievement），也因為這群女孩作為阿富汗進步的象徵，獲得全球媒體的關注。

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