快訊／大馬新首相出爐！依斯邁沙比里任第9任首相　21日宣誓就職

▲依斯邁沙比利將出任馬來西亞第9任首相。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）16日辭職後，最高元首蘇丹阿布都拉（Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah）於20日召開馬來統治者特別會議，與各州馬來君主就未來首相人選進行討論，最終拍板將由來自巫統黨（UMNO）的依斯邁沙比里（Ismail Sabri bin Yaakob）出任第9任首相。他將在21日下午2時30分在國家王宮宣誓就職。

綜合外媒報導，依斯邁沙比里是馬來西亞第13任副首相，在首相慕尤丁失去多數國會議員的支持辭職後，他獲得了114名議員的支持，並簽署法定聲明上呈蘇丹阿布都拉，表示支持依斯邁沙比里任相。蘇丹阿布都拉19日召見了這114名議員，確認他們是自願支持依斯邁沙比利後，才將名單提交至20日的統治者會議中，並拍板決定下任首相將由依斯邁沙比里出任。

不過，在政界中支持度甚高的依斯邁沙比里卻似乎不得民心。在國會議員們提交支持聲明後，有網友在19日中午發動聯署，要求國家王宮正視民意，拒絕讓依斯邁沙比里任相。截至19日傍晚7時34分，已有超過26萬人聯署反對依斯邁沙比里接任首相。

馬來西亞是一個實施君主立憲制，並沿用西敏制（Westminster System）政治體制的聯邦國家，在一般情況下，馬來西亞國會下議院的多數黨黨魁或執政聯盟的領袖在選舉勝出後，自動成為首相人選，人選經由最高元首確認及任命後，才正式成為首相。不過由於目前馬來西亞疫情嚴峻，最高元首認為現在不是舉辦大選的好時機，因此第9任首相將由最高元首委任一名獲得國會下議院多數議員支持的議員出任。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast