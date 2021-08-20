沒穿鞋上頒獎台！南韓「跳馬妹妹」羞曝原因　網讚：東方禮儀之邦

▲南韓體操選手呂書晶，在東奧女子跳馬項目奪銅，卻沒穿鞋站上頒獎台。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓19歲競技體操女將呂書晶參加本屆東京奧運，在跳馬項目勇奪銅牌，成為南韓歷史上首位在奧運奪牌的女子體操選手，但她在站上頒獎台領獎時卻被媒體拍到沒穿鞋，只穿著白色襪子，引起一陣熱議。呂書晶最近親自透露背後的真實原因，答案卻讓南韓網友不禁笑稱，「果然是東方禮儀之邦。」

▲呂書晶成為南韓體操史上首位在奧運奪牌的女子選手。（圖／路透）

根據南韓《朝鮮日報》報導，東奧8月1日舉行女子競技體操跳馬決賽，身高僅152公分的南韓跳馬妹妹呂書晶最終以平均14.733分奪下銅牌，成為南韓女子體操史上第一枚奧運獎牌。稍晚，她與摘金的巴西選手安德拉德（Rebeca Andrade）、銀牌的美國選手史肯納（Mykayla Skinner）一同站上頒獎台，但轉播畫面卻拍到呂書晶上台時只穿著白色襪子，對比另外2位穿著運動鞋的選手有些突兀。

呂書晶時常透過IG與網友互動，有粉絲就問到「當時她為何沒穿鞋」，呂書晶16日也親自發動態回應，當時她看到所有選手都是穿著正常的鞋子，只有自己穿拖鞋，認為這樣不是正確的做法，與其穿拖鞋，還不如就脫了鞋，只穿白襪子上台還更有禮貌。

報導稱，跳馬比賽當天，呂書晶似乎沒有另外準備鞋子，對於她的這番回應，南韓網友們紛紛表示，「不愧是東方禮儀之邦啊」、「太可愛了！」、「K-禮儀」、「儒教少女呂書晶選手」。