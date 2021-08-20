塔利班攻陷阿富汗　CNN回顧2張照：拜登總統任內最大危機

▲塔利班15日攻下阿富汗首都喀布爾，拜登在大衛營召開緊急會議。（圖／翻攝自美國白宮推特）

記者詹雅婷／綜合報導

塔利班接管阿富汗，讓外界開始質疑美國撤軍的決定，這也讓美國總統拜登從大衛營（Camp David）返回白宮坐鎮。依據白宮發表的2張照片，可見他坐在辦公室與國安團隊開會，一次在大衛營、一次在白宮；CNN形容，這是拜登上任總統以來的最大危機。

這2張照片於本週拍攝。正當塔利班15日攻陷阿富汗首都喀布爾時，拜登當時還在大衛營度假，接獲消息的他趕緊與國安團隊視訊開會，可見他穿著POLO衫獨自一人坐在辦公室內，身旁還有18張空皮椅。報導指出，就連部分白宮官員懷疑，這能否對現今局面有所幫助。

相隔3天，拜登返回白宮坐鎮，穿上西裝、打著領帶，坐在戰情室會議桌最前方，與國安團隊面對面討論的他皺起眉頭。

▲返回白宮的拜登持續與國安團隊開會。（圖／翻攝自美國白宮推特）

文中提到，白宮不斷透過簡報、發表談話、接受訪問來說明阿富汗的混亂局面，但就在過去這週，拜登已陷入就任總統7個月以來的最糟糕日子，也就是國內外盟友相繼指責，認為他搞砸「終結美國最長戰爭」的任務。

拜登幕僚們仍深信，絕大多數公眾支持拜登從阿富汗撤軍的決定，且一旦熬過最初的混亂期，社會大眾會理解拜登的做法。與此同時，白宮團隊試圖藉由發表其他成就來彰顯政績，包括疫苗接種率回升、低失業率等，但這些全被阿富汗危機掩蓋。

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