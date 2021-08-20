沖繩護理師忙到忘抽疫苗　推針手感不對才知！她衰打「整針空氣」

▲沖繩再度出現疫苗接種疏失事件。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本沖繩縣那霸市12日發生一起疫苗注射失誤事件，由於護理師忘記在其中一支注射器中填充到疫苗，導致一名前來接種疫苗的40多歲女性被打到空針。那霸市政府19日證實這項消息，該名女子隨後也重新完成疫苗接種，目前身體狀況並未出現任何問題。

根據《琉球新報》報導，那霸市表示，通常一瓶疫苗可以抽出6劑，但是負責的護理師疑似是忘記將其中一支針筒抽入疫苗，才會導致空針出現。由於該接種中心使用的是看不見內部的注射針筒，因此負責打針的護理師也未能發覺針筒內並沒有填充到疫苗，就直接替民眾接種。

根據護理師表示，當時幫民眾推完針後，發現手感不對，才驚覺打到的是空針。被打到「空氣疫苗」的是一名40多歲的女性，而她隨後也在相關人員的安排下，補打了第二針。據悉，目前她的身體並未出現任何不良反應。

根據《沖繩時報》報導，沖繩20日新增743例確診，相比上週同期增加了22例，全縣累計確診案例為3萬6204例。沖繩縣目前染疫中仍在療養的患者共6728人，其中已經住院治療或是正在安排住院的共有3042人，首度突破3000人。在自家療養的患者也來到2471人，創下最高紀錄。

另一方面，受到當地疫情嚴峻影響，沖繩縣醫師協會也發表最新數據示警。根據醫師協會公布的數據，截至17日為止，沖繩縣的重症患者為23人，二級中症331人（需要氧氣供給）。除此之外，有一名20多歲的病患因病情惡化已經開始使用葉克膜治療。

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