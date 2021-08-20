Delta強襲大洋洲！雪梨「封城戰」加長至9月底　紐西蘭全國再封4天

▲澳洲疫情居高不下，政府宣布延長封城至9月底。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

隨著Delta變種病毒蔓延全球，不少過去的防疫模範生也跌落神壇，即使祭出封城令也難以挽救如今嚴峻的疫情。澳洲雪梨在經歷了8週的封城令後，疫情依舊居高不下，讓當地政府不得不頂著經濟壓力，延長封城至9月底，而與澳洲僅相隔一片海的紐西蘭，最近也宣布延長全國封城措施至8月24日。

據路透社報導，澳洲目前正經歷以雪梨為中心的第3波新冠疫情，讓當地約2600萬人口近2個月都深陷封城之中。8月20日，當地通報了644宗新增病例，其中大部分來自新南威爾斯州的首府雪梨，因此當局宣布，現有的封城令將持續實施至9月30日。

另外，新南威爾斯州也更新了防疫措施，除了每天1個小時的運動時間外，民眾在其餘時間外出都必須戴口罩。而雪梨疫情嚴重的12個行政區也將自23日開始，自晚間9點到早上5點實施宵禁，違反者將被處以罰款，並被要求自我隔離14天。

▲紐西蘭總理阿爾登也宣布延長全國封鎖至下週。（圖／達志影像／美聯社）

鄰國紐西蘭自16日出現半年來的首宗本土確診病例後，就在全國實施了為期3天的封鎖措施，不過由於境內在20日仍出現11宗新增病例，因此總理阿爾登（Jacinda Ardern）宣布將全國封鎖延長至8月24日。阿爾登表示，目前Delta疫情的嚴重程度並不明朗，因此現在還不是紐西蘭自滿的時候。

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