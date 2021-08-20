塔利班血腥算帳屠殺9村民！　他「手臂肌肉被刨光」屍體亂丟溪邊

▲塔利班武裝分子攻入阿富汗首都喀布爾。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

塔利班組織（Taliban）攻下阿富汗首度喀布爾後，對外宣稱不會向敵對人士展開報復，但卻接二連三傳出有人遭清算處決的消息。除了一名警察局長遭亂槍打死外，國際特赦組織19日更宣布，有9名加茲尼省（Ghazni）的村民遭塔利班殺害，其中1人還慘遭「割手臂肉」凌遲後，再被自己的圍巾勒斃。

國際特赦組織（Amnesty International）19日指出，塔利班7月佔領加茲尼省後，在4日至6日之間屠殺了9名馬利斯坦區（Malistan）蒙達拉赫特村（Mundarakht）的村民，有6人被當眾槍殺，另外3人被拷打致死，其中1人的手臂肌肉還被一片片割下凌遲，最後被塔利班用自己的圍巾勒死，「這些血腥暴力行為都提醒著人們塔利班過去的紀錄，也預示著塔利班統治可能帶來的可怕後果。」

▲阿富汗年輕男子徒步逃往土耳其。（圖／達志影像／美聯社）



屠殺目擊者向國際特赦組織表示，當時政府軍和塔利班在加茲尼省的衝突加劇，所以蒙達拉赫特村的30個家庭在3日一起逃往山區，但根本來不及帶任何物資，所以隔天5名男子和4名婦女就返回村子蒐集補給品，但沒想到塔利班早已在村內埋伏。

45歲的卡拉曼（Wahed Qaraman）雙手跟腿都被打斷，右腿還被子彈打中、頭髮被扯光，甚至還被鈍器毆打臉部。63歲的拉希米（Jaffar Rahimi）則被指控替政府工作，所以塔利班毒打他一頓後，再用圍巾將他勒斃；目擊者說，拉希米的屍體遍體鱗傷，手臂上的肌肉都被割掉。

40歲的哈基姆（Sayed Abdul Hakim）被棍棒、槍托狠打，雙臂被綁著，腿跟胸膛都各中了兩槍，最後他們的屍體都被丟進一旁的小溪。目擊的倖存者說，當時他們問塔利班為何要這樣做，「他們告訴我們，當衝突發生的時候，所有人都會死，不管你有沒有槍，這就是戰爭。」

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