對抗塔利班！阿富汗政府軍峽谷集結　誓言「戰到剩下最後1滴血」

▲阿富汗政府軍正在龐吉夏河谷（Panjshir Valley）重新集結。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

塔利班19日宣布成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」，但一批政府軍追隨副總統沙雷（Amrullah Saleh）的領導，駐紮首都喀布爾北方約130公里的龐吉夏河谷（Panjshir Valley），也就是全國34省中唯一尚未陷落的據點。他們正在重新集結，誓言奪回國家，並且決心戰鬥到剩下「最後一滴血」為止。

儘管總統甘尼早已逃亡，但副總統沙雷卻選擇留下來堅守國家，他宣布自己成為「臨時總統」，也在推特上招兵買馬，「加入抵抗吧！我在任何情況下都永遠、永遠不會向塔利班恐怖份子低頭」。

據悉，誓言抵抗的政府軍包括阿富汗突擊部隊、特種部隊，由於受過英國SAS特種部隊等西方國家軍事訓練，因此被認為是菁英中的菁英。但是，他們在人數和策略上都處於劣勢，因為空中資源和重要補給管道都被切斷。

一名內部人士向《太陽報》透露，政府軍人數眾多，獲得當地居民支持，而且還有更多人正在加入，「這不是普通的抵抗，而是成千上萬名受過紮實訓練的士兵的抵抗。我們熟悉每一吋土地，還有過去20年對抗恐怖份子的優秀經驗」。他還說，部隊「在摧毀塔利班之前是不會死的，我們將戰鬥到剩下最後一顆子彈」。

阿富汗總統甘尼據傳帶著1.69億美元（大約新台幣47億元）現金逃亡，而政府部隊也潰不成軍，許多士兵逃離、躲藏或陣亡，導致西方國家提供的精良裝備流入塔利班手中。但是，各地仍有一些軍隊不願放棄，正往龐吉夏河谷前進。

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