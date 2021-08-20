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護士「解放豪乳」當女優！轉職後月入560萬↑　尪全力支持不介意

▲▼波士頓護士艾莉（Allie Rae）在疫情期間工作壓力過大，辭職後改當色情女優，收入豐厚。（圖／翻攝自Instagram／@theallierae）

▲來自波士頓的護士艾莉（Allie Rae）在疫情期間工作壓力過大，辭職後改當色情女優，收入豐厚。（圖／翻攝自Instagram／@theallierae，下同）

記者張寧倢／編譯

美國波士頓一名加護病房護士艾莉（Allie Rae）先前身為第一線醫護人員，在疫情期間忙到有時會輪班連上14小時，壓力過大的情況下激發了她在性方面的愛好，起初在Instagram上傳性感照，到後來乾脆辭職，在OnlyFans付費訂閱平台當專職色情女優，現在月收入高達20萬美元（約新台幣560萬元）。

▲▼波士頓護士艾莉（Allie Rae）在疫情期間工作壓力過大，辭職後改當色情女優，收入豐厚。（圖／翻攝自Instagram／@theallierae）

根據《紐約郵報》報導，艾莉為了紓發疫情期間的工作壓力，一開始只是在Instagram上傳性感照，卻收到不少粉絲傳訊息支持她，後來艾莉開始轉移陣地，透過OnlyFans向用戶收取費用，「我才發了兩張照片，其他什麼都沒做，卻有人焦急地在等我發文，第1個月到1個半月後，輕鬆賺進8000美元（約新台幣22.4萬元），當護士每個月只能賺6、7千美元。」

▲▼波士頓護士艾莉（Allie Rae）在疫情期間工作壓力過大，辭職後改當色情女優，收入豐厚。（圖／翻攝自Instagram／@theallierae）

艾莉說，為了避免職場爭議，她從未在網路上透露工作地點或真實姓名，但2020年底約有6名加護病房同事發現了她拍的幾張「較溫和」的性感照，「她們竭盡全力製造我的麻煩。」後來，幾名女同事竟訂閱了艾莉的OnlyFans帳號，並將其中的內容截圖傳給院方，「她們花錢做這些事，在我看來，是非常『刻薄小氣』的女孩。」艾莉選擇辭職後，有許多護士支持她，甚至有人問她如何創建OnlyFans個人頁面。

▲▼波士頓護士艾莉（Allie Rae）在疫情期間工作壓力過大，辭職後改當色情女優，收入豐厚。（圖／翻攝自Instagram／@theallierae）

事實上，37歲的艾莉在18歲時就結婚，育有2名17歲與18歲的兒子，幸運的是，丈夫和孩子都接受了艾莉的「新工作」，並在背後給予支持。艾莉表示，女優也是一份全職工作，這些女生非常努力，在OnlyFans大獲成功的女性絕不只有發文、參加派對這麼簡單，她投入工作的時間可能比以前當護士的時候還要多，「我是一個受教育的女人、妻子與母親，我仍然對丈夫非常忠誠，是個好媽媽。」

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