列車進站中！他「暈眩落軌」勇警秒跳下救人　驚險瞬間全曝光

▲他「暈眩落軌」勇警秒跳下救人。（圖／翻攝自IG／nypd）



記者張方瑀／綜合報導

美國紐約一名男子日前在地鐵站因身體不適，一陣暈眩後摔落軌道，所幸附近一名員警立刻跳下軌道救人，當時的影片也曝光，只見列車即將進站，另一名路人也跟著跳下來救人，畫面相當驚險，所幸三人皆平安無事。

根據《紐約郵報》報導，一名來自皇后區的60歲男子18日上午11時左右，在南布朗克斯區（South Bronx）第149街和第三大道附近的地鐵站內，突然感到身體不適，結果突然一陣暈眩後，他竟直接摔落鐵軌，身邊的民眾全都被嚇到，而在旁邊的員警洛佩茲（Ludin Lopez）也立刻挺身而出，跳下鐵軌救人。

從曝光的畫面可以看到，掉下鐵軌的男子完全無法自行站起，此時列車進站的廣播也響起，還能看到車頭燈在另一端閃爍。此時另一名戴著耳機的男子也跳下去協助，眾人瘋狂喊著，「快點！快點！」所幸最後三人平安在列車進站前爬上月台，現場的人也都大聲拍手叫好。

後來這名落軌男子緊急送醫後，身體沒有任何大礙，已經完全脫離險境，洛佩茲則表示，「我只是做了我們該做的事，就是幫助並服務大眾，我當時正在那邊進行車站檢查，完全就是天時地利。」

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