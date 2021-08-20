宣告放棄？南韓政府考慮「與新冠病毒共存」：集中重症與死亡率

▲南韓新冠疫情持續升溫，圖為民眾聚集在首爾清溪川邊散步休憩，尋求避暑方式。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

由於暑假期間人潮流動頻繁，造成南韓新冠疫情升溫，連日來單日新增病例居高不下，今（20）日上午甚至通報2052人確診，為疫情持續一年半以來的第3高紀錄。對此，南韓政府考慮推行「與新冠病毒共存」體制，時間最快可能落在今年9月，將著重在如何降低重症、死亡率。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓中央安全對策本部第1管制官、保健福祉部保健醫療政策室長李基日（이기일）在20日的例行記者會上表示，目前南韓正考慮推行實施「與新冠病毒共存」（With Corona）的體制，雖確切時間點尚未出爐，不過可能會在中秋節前全國7成民眾完成第1劑新冠疫苗接種、經過2周以後疫苗發揮效能時推出，時間點落在9月底、10月初。

所謂的「與新冠共存」，即是將新冠肺炎視為季節性流感，未來將針對防止重症率與死亡率進行管控。報導指出，隨著Delta變種病毒在全球擴散而導致疫情升溫，目前研發完成的疫苗僅能降低重症、死亡機率，目前新加坡、英國皆已改變防疫策略，決定與新冠病毒共存。

對此，有部分專家認為南韓若要轉換防疫思惟與體制，對國內疫情現況而言依舊太早。因此李基日強調，目前仍決定維持現行的防疫政策，結合各部門聽取專家意見，針對確診者數、接種率、死亡率、醫療防疫量能、Delta變種病毒等情況做管控，並視疫情趨勢做好轉換新一波防疫政策的準備。

根據《韓聯社》，南韓暑假期間人潮流動頻繁，因此防疫當局決定延長現行防疫體制至9月5日，首都圈維持第4級警戒、其他地區則為第3級，首都圈白天期間禁止4人以上聚會，晚間6時以後則限縮至包含2人以內，不過考量到鼓勵接種疫苗，完成接種者最多可維持4人以內，餐廳、咖啡廳須於晚上9時以後停止營業，並禁止開放內用。

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