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超毛影片曝光！少年露營嗨玩　不知「暗處躲人」詭異狂盯整晚

@carterbooth

Never been so disturbed ##fyp ##creepy ##camping

original sound - CarterBooth

記者吳美依／綜合報導

美國北卡州網友卡特（Carter Booth）與另一名友人到野外露營，並且用手機拍攝生火過程。但是，他們回家觀看影片才發現，那晚竟有一個詭異人影躲在暗處，沉默地俯瞰2人。此影片被上傳到TikTok，立刻引發熱議。

影片中，少年們站在篝火旁，卡特首先拍攝友人試圖「手腳並用」折斷木柴，接下來迅速移動鏡頭，環繞四周環境；儘管天色昏暗，樹木和岩石的輪廓依然清晰可見，而那個高大身影正潛伏在暗處，盯著2人瞧。

▲▼外國網友在露營影片中驚見恐怖人影。（圖／翻攝TikTok@carterbooth）

▲外國網友在露營影片中驚見恐怖人影。（圖／翻攝TikTok@carterbooth）

卡特寫道，「我和我朋友一共2人去露營，但在看影片時發現了這個……從未感覺如此不安」，影片上傳至今累計440萬次觀看與數千則留言。

許多人起初沒有發現異狀，「我一定是瞎了，因為我沒看到岩石上有任何東西」、「在哪裡？我已經看20遍了」，直到眼尖網友解答，才感到毛骨悚然。但也有人懷疑影片真實性，「這是你們忘記邀請的朋友吧」、「誰會這樣把鏡頭上下左右亂晃啊？」

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