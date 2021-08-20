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阿富汗女團危險了！唱1首歌就被塔利班通緝20年　身份只有10人知道

▲▼阿富汗女子搖滾樂團「罩袍樂團」（Burka Band）。（圖／翻攝自Discogs）

▲阿富汗女子搖滾樂團「罩袍樂團」行蹤成謎。（圖／翻攝自Discogs）

記者葉睿涵／綜合報導

塔利班在19日宣布成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」，並將在境內實施伊斯蘭法。儘管塔利班一再宣稱他們會保障女性權利，而且不會強制穿罩袍，但由於塔利班過去曾在統治期間，當街槍殺未穿罩袍的婦女，甚至還有女子樂團因為發了一首反對伊斯蘭服裝的歌曲就被塔利班通緝長達20年，讓人們戰戰兢兢。

綜合外媒報導，由鼓手納姬絲（Nargiz）、貝斯手扎米娜（Zamina）和主唱洛娜（Lorna）所組成的首支阿富汗女子搖滾樂團「罩袍樂團」（Burka Band），在2002年發行了首支單曲《罩袍藍》（Burka Blue），就立刻引起轟動與關注。

成員們將女性的處境寫入歌詞「我們都穿著罩袍，你認不出誰是誰，如果你想和你姐姐打招呼，那也可能是你的叔叔」，用歌聲控訴她們對罩袍的不滿。在歌曲推出後，「罩袍樂團」瞬間成為塔利班的眼中釘，至今已被塔利班通緝快20年。

塔利班曾放話，只要「罩袍樂團」落到他們手中，就會在喀布爾奧林匹克體育場上被施以極刑。為此，所有的成員都必須隱瞞自己的身份，就連拍攝MV也要躲到郊區的小房子去，並且每拍3分鐘就要趕快換地方，以免被人盯上。鼓手納姬絲曾在德國接受採訪時透露，「全世界知道我們身份的人只有10個」。

隨著歌曲發布至今，許多人都認為，「罩袍樂團」已被塔利班殺死，不過截至2021年為止，音樂平台Discogs上仍可見到她們的新單曲《我在乎你》（I Care For You），讓大眾相信「罩袍樂團」仍然存在。如今塔利班重新掌管阿富汗，這個作風大膽的女團也再次成為焦點，有人擔心她們的安全，也有人在聽完她們的作品後，為她們的勇氣所折服。

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