家裡沒有網路！13歲男童為了上課爬山找訊號　被巨大石頭砸死

Narhari, who owns a basic Nokia phone, could not afford a smartphone for his son. Andria's elder brother, a post-graduation student at Berhampur University, arranged for a second-hand phone.https://t.co/rApMM69JaT — The Indian Express (@IndianExpress) August 19, 2021

記者李振慧／綜合報導

印度奧薩里邦一名13歲男童因為居住在偏遠地區，每天得爬到山上尋找網路訊號才能上網課，沒想到近來爬山時，突然一塊大石頭掉落下來，導致他受重傷身亡，令家人十分傷心。

《印度快報》報導，這起不幸事件17日下午3時發生在拉耶加達縣(Rayagada) 潘德拉古達村(Pandraguda)附近小山，13歲男童賈加蘭加(Andria Jagaranga)的學校因為新冠肺炎疫情被關閉，只能上網課的他因為家中收不到訊號，每天只能爬到小山上讀書，沒想到卻發生意外。

賈加蘭加的父親表示，最近因為下雨導致山路濕滑，當他們找到人時雖然已陷入昏迷，但還保有呼吸，然而送醫後仍不治，「他是一個聰明的孩子，但是我沒有能力提供網路給他，他希望長大後能去城市工作，並說有能力會帶我們一起去」，這些夢想如今卻化成泡影，家屬只希望當地政府能介入幫忙改善村里環境。

▼男童為了找手機訊號，沒想到因此身亡。（圖／示意圖／CFP）