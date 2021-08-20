情侶火車上吵架！女賞巴掌「手指意外卡住」　被男友啃到見骨咬斷

Saint-Cloud : il mord sa compagne lors d’une dispute et lui sectionne un petit doigt

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記者李振慧／綜合報導

法國一對情侶竟然在火車上發生火爆爭執，2人開始在車上大吵大鬧後，女子氣到瘋狂賞男友巴掌，沒想到手指不小心卡在對方嘴中，對方也情緒失控用力咬了下去，導致手指當場被咬斷，嚇壞其他乘客。

法國《巴黎人報》報導，事件16日晚間8時發生在法蘭西島大區列車(Transilien) L線上，一對年輕情侶酒醉後突然在車上吵了起來。消息人士表示，「女子手指卡在男子嘴中時，男子竟然一口一口拼命咬在骨頭上，最後甚至把手指咬斷」。

當火車停靠在聖克盧(Saint-Cloud)時，這對年輕情侶仍然在吵架，警方到場後才將火爆的2人分開，目前女子已被送到醫院治療，男子則因為施暴行為被警方拘留。

▼女手指慘被啃斷。（圖／示意圖／達志影像）