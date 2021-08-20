阿富汗人攀軍機摔死畫面瘋傳！美國撤走7000人　拜登將發表談話

▲美國總統拜登將發表談話。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

路透引述白宮最新消息，美國總統拜登將於美東20日下午1時（台灣時間21日凌晨1時），針對阿富汗撤離行動發表談話。然而此前在阿富汗爆發的逃難潮中，多人緊抓美國軍機不放，最終摔落身亡，相關畫面仍在網路瘋傳。

美國國防部後勤專家泰勒（Hank Taylor）先前表示，美國自從8月14日以來，載運約7000人飛離阿富汗，其中包含美國盟友國的公民，而現階段在喀布爾機場的地面部隊人數已超過5200人，且疏散速度已經加快。

泰勒進一步提到，如今大批當地民眾想逃離塔利班掌控，派駐在機場的5200名美國士兵守著多個大門，從旁協助，且在過去24小時派出的12架C-17運輸機已從喀布爾機場撤走2000人。

另據國防部發言人柯比（John Kirby）的說法，塔利班如今似乎是在配合美方在喀布爾（Kabul）機場的撤離行動，但也阻礙部分阿富汗人前往機場。

拜登政府此前表示，要把所有美國公民及盡可能多的阿富汗人撤離當地，原因是擔憂塔利班會針對曾協助過去20年阿富汗戰爭的人。

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