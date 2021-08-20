伊斯蘭血腥祭典登場！穆斯林「刀刃割頭」渾身血　從老到幼都獻祭

▲黎巴嫩男童的額頭也被割傷參加儀式。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

全球數以萬計的伊斯蘭教徒都在19日慶祝一年一度阿舒拉節，對於遜尼派的穆斯林來說，他們會透過禁食來度過這一天，但部分什葉派的穆斯林則會選擇激烈的「自殘儀式」來紀念。所有男信徒手拿鞭子、長刀等尖銳武器自殘，讓背部、頭部滿是鮮血，就連男童也會跟著參加儀式。

▲▼伊拉克穆斯林慶祝一年一度阿舒拉節，現場也會有醫護人員待命。（圖／路透）

伊斯蘭教一年一度的阿舒拉節（Ashura）都是在伊斯蘭曆（Islāmic calendar）第一個月中的第10天舉辦，為了紀念7世紀在卡爾巴拉戰役（Karbala）殉難的「先知穆罕默德外孫」胡笙（Imam Hussein），參加的男性都必須自殘獻血，連男童也不例外，要後代子孫記得胡笙當年所受的苦難與犧牲。

▲黎巴嫩女性穆斯林也參與慶祝儀式。（圖／路透）



世界各地的穆斯林都會紀念阿舒拉日，什葉派穆斯林會透過此節日聚集在一起，有些穆斯林惠穿上深色衣服上街遊行哀悼，也有人會採取自殘激進方式來慶祝。位在阿富汗首都喀布爾西部的聖地Kartei Sakhi一直都是每年阿舒拉節的主要聚集地之一，而今年的阿舒拉節正好是塔利班攻下喀布爾的第5天，過去人山人海的神殿路途，現在僅剩下數百人。

▲▼阿富汗什葉派穆斯林慶祝一年一度阿舒拉節。（圖／達志影像／美聯社）



塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）17日在記者會強調，新的塔利班政府和20年前相比，「在意識形態和信仰方面，並沒有差異。」塔利班並做出可能是所有行動中最驚人的一舉，他們派代表參加什葉派最重要節日之一阿舒拉節的慶典。對於塔利班在內許多立場強硬的遜尼派人士來說，什葉派在他們眼中是異教徒。

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