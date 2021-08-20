衝出喀布爾人牆返英！他登機卻見「成排空椅」傻眼：很多人逃不了

▲英國的撤僑班機內空無一人。（圖／翻攝自推特／Pen Farthing）

記者葉睿涵／綜合報導

如今的喀布爾機場內外擠滿了尋求離境的人潮，儘管各國都承諾會竭盡所能撤離所有公民，但最近網路卻流出一張英國退役皇家海軍陸戰隊軍官所拍攝的照片，顯示英軍的撤僑班機上居然空無一人，直接打臉了各國政府，也讓他悲嘆，「許多人會被留下」。

綜合天空新聞與《每日郵報》報導，英國皇家海軍陸戰隊軍官法辛（Pen Farthing）在退役後，與懷孕的妻子凱莎（Kaisa）在阿富汗經營一家動物收容所Nowzad。在塔利班攻入喀布爾後，他決定讓妻子搭上英國的撤僑班機返英，於是他們在20日晚間摸黑上路，以避開每天在機場外聚集的龐大人潮。

▲在塔利班控制了喀布爾總統府後，不少人趕快跑向喀布爾機場想要逃離。（圖／路透）

沒想到當法辛協助凱莎登機後，機內的景象卻讓他當場傻眼，因為縱使機場外圍擠滿了想要逃離阿富汗的人潮，但由於人們根本進不去機場、無法登機，因此機內除了工作人員外，根本空無一人。法辛透露，喀布爾機場每小時都會有飛機起飛，但「這些飛機根本不在乎座位是否已經滿了」。

法辛也提到，他的一位朋友就因為比他稍晚出門，而被人群堵在了機場外圍，「完全無法靠近機場1英里」。在見證了喀布爾的悲慘情況後，法辛痛心表示，「我可以預見，有不少人會被留下，當最後一架飛機起飛後，我們的軍人會流血。」

Kaisa is on her way home! BUT this aircraft is empty…scandalous as thousands wait outside #Kabul airport being crushed as they cannot get in Sadly people will be left behind when this mission is over as we CANNOT get it right @SecDef @VP @cnnbrk @BBCBreaking @SkyNews @itvnews pic.twitter.com/FoAxFrzT1K — Pen Farthing (@PenFarthing) August 19, 2021

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