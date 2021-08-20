阿富汗「唯一女力」！她招兵買馬武裝抵抗塔利班　傳遭逮捕拘禁

▲馬札里招募當地600名農民進行武裝抵抗。（圖／翻攝自Twitter@NadiaMomand）

記者羅翊宬／綜合報導

在阿富汗淪陷塔利班組織（神學士，Taliban）之際，現年40歲的馬札里（Salima Mazari）挽起衣袖、提起槍枝，從2019年起便招兵買馬對抗塔利班，她是阿富汗為數不多的女性地方首領，管理位於阿富汗北部約有3萬多人口的查金特地區。不過有消息指出，馬札里已遭到塔利班成員逮捕、拘禁。

根據《印度時報》，阿富汗電視台一名女記者莫曼德（Nadia Momand）於18日引述當地報導，證實馬札里被逮捕的消息，馬札里的母親向塔利班要求釋放，不過報導並未明確指出馬札里位於何處、也沒說明馬札里是何時遭到逮捕。

根據《衛報》，馬札里1980年出生於伊朗，其父母與家族在前蘇聯入侵時逃離阿富汗，經過幾十年後馬札里才重回故鄉，2018年被任命為州長，為由男性主導的阿富汗政治勢力中為數不多的女性。她是打擊塔利班的一股中堅力量，在接受採訪時曾坦言，「有時我會待在查金特的辦公室，有時我不得不拿槍加入戰鬥。」

▲阿富汗查金特地區女性首長馬札里。（圖／翻攝自lokmat）

《法新社》指出，直到8月的第一周，馬札里所處的查金特地區有一半以上都淪為塔利班控制，不過馬札里從未放棄最後的希望，她在當地到處進行遊說，並招募600多名農民賣掉牲畜、購買武器，以加強當地的武裝防禦，這些農民深受感動。

馬札里14日接受《美聯社》採訪時表示其實自己早已心知肚明，一旦治理的區域淪陷，自己也沒有好日子過，「我深知塔利班是如何肆意妄為地踐踏人權，假若塔里班重新執政，女性將會失去教育與工作機會，甚至容身之地都會被剝奪！只要是塔利班控制的省份，甚至是大城市，都不再會有女性生存，她們只能被囚禁在家裡。」

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