血腥算帳！塔利班擬「黑名單」逮捕前政府人員　警長遭掃射慘死

▲塔利班組稱19日在首都喀布爾巡邏時展現他們的旗幟。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

塔利班組織（神學士，Taliban）占領阿富汗首都喀布爾後宣布建國，對外承諾會尊重女性人權、且不會向敵對人士展開報復，展現出其徹底改變的形象。不過挪威情報機構指出，其實塔利班早就擬定一份「黑名單」，逮捕曾幫助前政府或美軍、英軍的阿富汗人，軍隊、警察、調查單位人士首當其衝，而聯合國也接獲相關報告。

根據《路透社》報導，挪威全球分析中心RHIPTO於18日發表一份長達4頁的報告，指出塔利班政正全力追捕與前政府相關的人士，如果無法順利達成目標，會將焦點轉向其家屬，依據塔利班對伊斯蘭教法的定義做出懲罰，軍隊、警察、調查單位等核心機構人員首當其衝。

報告中引述一份來自阿富汗伊斯蘭酋長國軍事委員會8月16日寄給前反恐官員的信件，該名官員曾在阿富汗反恐機構擔任要職，由於其曾經前往英國，本周在喀布爾的公寓內已被塔利班成員帶走、拘留，並接受審訊。塔利班要求該名官員出席接受審訊，否則將逮捕其家屬，以伊斯蘭教法對待。

▲塔利班組織19日在首都喀布爾拍照，慶祝阿富汗獨立日，並宣布他們擊敗美國。（圖／達志影像／美聯社）

根據《每日郵報》，一份提交給聯合國的機密報顯示，塔利班正在全力搜捕在阿富汗當地與美國、英國、北約部隊合作的人員，包括一般公務員、翻譯員、其他領事館人員以及其親屬，其他較激進的塔利班組織成員甚至在喀布爾國際機場阻攔逃跑的人

阿富汗前政府安全部隊的一名高級官員也證實，塔利班已獲取國家安全機密文件，目前正全力逮捕前政府留下的情報人員。

據悉，儘管塔利班掌權後宣布「大赦」，但從社群網路上外流的影像顯示，武裝分子聚集在機場周邊，向婦女與兒童以突擊步槍掃射，而巴德吉斯省的警察局長阿恰克札伊（Haji Mullah Achakzai）更被雙手綑綁跪地，慘遭塔利班亂槍打死。

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