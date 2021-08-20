塔利班開始清算！警察局長處決畫面曝光　「矇眼跪地」遭亂槍打死

記者張方瑀／綜合報導

阿富汗武裝組織「塔利班」（Taliban）準備接掌政府後，承諾尊重女性權利，並且不會向敵對的人採取報復行動。但一名先前曾反抗塔利班的警察局長卻被公開處決，從推特曝光的影片可以看到，他雙手被黑布綁住，眼睛也被矇著並跪在地上，接著被一陣亂槍打死，讓外界對塔利班保持和平的承諾再度打上問號。

▲警察局長阿恰克札伊（Haji Mullah Achakzai）遭亂槍處決畫面曝光。（圖／翻攝自推特@IhteshamAfghan）



根據《每日郵報》報導，BBC前記者娜瓦（Nasrin Nawa）在推特上轉發了一段塔利班公開處決的影片。影片中的男子是西北部巴德吉斯省（Badghis）的警察局長阿恰克札伊（Haji Mullah Achakzai），他雙手被黑色的布綑綁跪在地上，眼睛則被完全矇住，接著就被一陣亂槍打死。

阿富汗安全顧問瓦濟里（Nasser Waziri）向《Newsweek》表示，其他警察和政府官員已經證實了這段影片，事實上塔利班一直在尋找阿恰克札伊，因為他長期和政府合作對抗塔利班。瓦濟里說，他們現在已經成立了一個線上群組，裡面有100多個曾和阿富汗前政府合作的官員、地方政治人物，確保他們的下落和安全。

塔利班17日召開國際記者會表示，希望與其他國家維持和平關係，在伊斯蘭教法架構下尊重女性權利，並且不會對前對敵採取報復行動。發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）指出，「我們不希望任何衝突、任何戰爭重演，我們希望去除衝突的因素。我們不希望任何內在與外在的敵人。」

►有簽證卻逃不掉！阿富汗14歲少女奔機場「一陣槍聲」慘遭活活踩死

►阿富汗人擠爆機場 軍隊「掃射逼退」畫面曝！尖叫四起如煉獄

►喀布爾機場煉獄傳40死！7月大女嬰躺塑膠籃 心碎一幕曝光

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast