證實親中？　塔利班發言人：盼中國「發揮極大作用」助阿富汗重建

▲塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）接受中國官媒環球電視網（CGTN）專訪。（圖／翻攝自YouTube／CGTN）

記者張寧倢／編譯

塔利班（Taliban，神學士）於19日宣布正式成立阿富汗伊斯蘭酋長國後，塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）接受中國官媒環球電視網（CGTN）專訪時稱，「中國是一個大國，有著強大經濟與能力，我認為他們能在阿富汗的重建工作上，發揮極大作用。」

綜合CGTN與路透報導，夏亨在訪談中證實，阿富汗新政府將在伊斯蘭機制下運作，目前籌備工作仍在持續中，與阿富汗伊斯蘭酋長國的最高領導人審議後，將組建一個「坦率包容」的伊斯蘭政府，包含一名最高領導人和一個執政委員會，其中約有60％到65％是先前協商團的成員，對於近來塔利班二當家巴拉達爾（Mullah Baradar）可能成為新總統的傳聞，夏亨則並未明確回應。

夏亨在專訪中提到，中國在促進阿富汗和平與和解方面發揮了建設性作用，也希望中國未來能為阿富汗的重建做出貢獻，「中國是一個大國，有著強大的經濟與能力，我認為他們可以在阿富汗的重建、修復與復興工作上，發揮極大作用。」上月，中國外交部長王毅在天津會見塔利班代表團時表示，希望阿富汗能採取溫和的伊斯蘭政策。

▲夏亨認為中國有能力為阿富汗重建做出貢獻。（圖／達志影像／美聯社）

塔利班控制首都喀布爾後，中國外交部發言人華春瑩表示，如今的塔利班比上次執政時期更加清醒和理性，中方鼓勵並且希望塔利班將其積極的表態落到實處，塔利班發言人承諾將採取負責任的行動，以保護阿富汗人和在阿富汗的外國使團人員的安全，願意與各國建立良好的關係，「我們注意到了這些積極的表態和釋放的信號。」

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