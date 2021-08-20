快訊／拜登承諾：台灣若遭入侵「美國將回應」　比照北約日韓

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美軍撤出阿富汗，引起國際質疑。美國總統拜登19日受訪時也表態，任何人入侵或對北約盟國採取行動，美國必將作出回應，對日本、南韓、台灣也是如此。

針對阿富汗撤軍引發國際盟友疑慮，拜登接受美國廣播公司（ABC）專訪時回應，台灣、南韓和北約的情況，與阿富汗不能相提並論，而且美國之所以與台灣、南韓達成協議，並不是基於他們發生內戰，而是他們都有一個政府，試圖阻止壞事發生。

拜登強調，美國信守每一個承諾，並對（北大西洋公約）第五條作出神聖承諾，要是任何人入侵或對北約盟國有任何行動，美國將作出回應，「對日本、南韓，還有台灣也是一樣」。

美國國安顧問蘇利文17日回應台灣議題，也強調「我們對台灣和以色列的承諾一如既往堅定」。由於回應中將台灣與以色列並列，一度引發熱議。

事實上，在川普政府時代，美國一度傳出要參考北大西洋公約組織架構，在亞洲構建以美國作為主導的軍事同盟「亞洲小北約」。今年3月12日，美、日、印、澳首次展開四邊領袖安全對話，加上台灣重要性與日俱增，「亞洲小北約」呼聲再次浮上檯面，至於最終是否成立，外界都在觀望。

▼今年2月，美軍雙航母在南海會師，進行協同作戰演訓。（圖／翻攝美國太平洋艦隊司令官網）