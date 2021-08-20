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里長號召546人拚威力彩包牌　「2天集資43萬」衝了

記者趙蔡州／綜合報導

威力彩19日頭獎衝上21.5億，全台投注站買氣飆升，除了有各別民眾包牌外，甚至有公司行號「眾籌」拚頭獎。台中北屯區平和里長林煜舜17日就在臉書號召里民，一起集資拚19日威力彩頭獎，最後共募得43萬元，第二區8號全包、第一區電選的方式全部投入，可惜最終沒能獲得頭獎。

林煜舜其實在2020年威力彩上看25億元時，就曾經號召里民包牌，可惜當時未能一圓大家的富翁夢，這一次威力彩頭獎衝上21.5億，他再次在臉書號召里民集資，最後總共有546位里民參與、募得43萬多元，一旦幸運買中頭獎，平均一人能分得393萬元（未扣稅）。

▲▼威力彩上看22億，民眾排隊買彩券試手氣。（圖／記者李忠憲攝）

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▲威力彩21.5億，里長號召包牌「43萬衝了」。（圖／記者李忠憲攝）

確定集資人數及金額後，他19日跑了台中北屯區共58間各投注站下注，每間下注數千元不等，希望這一次能幸運中大獎，可惜台灣彩券19日晚間10時公布結果，21.5億元頭獎再次槓龜，下1期（8月23日）頭獎上看27億。

台彩19日晚間開出110000066期威力彩，第一區獎號分別為03、10、13、29、37、38，第二區02

由於威力彩本期頭獎未開出，下期頭獎累積金額上看27億元。若有幸運兒一注獨得，將是今年最高單注獎金，也是第三屆、第四屆以來皆為第3高。

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