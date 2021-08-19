戳屁男殺人：他看不起我　躲山區27hrs吃龍眼睡工寮！買麵被逮

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區62歲李姓男子昨天中午持細長尖刀，沿路追殺自助餐店的謝姓老闆，砍殺10多刀直到謝男倒地才從容離去，李嫌騎機車躲在竹子坑山區，肚子餓就吃龍眼，因為下雨，換過多處工寮躲雨，直到下午2點餓得受不了才下山找食物，至於行凶動機？李說，因為自助餐老闆看不起他。

▲▼戳屁男躲山區27hrs吃龍眼、睡工寮，辯稱不滿被酸言酸語才持刀砍老闆。（圖／民眾提供）

李嫌昨天中午持細長尖刀，到塗城路一家自助餐店，一見謝姓老闆就是一陣猛砍，謝男邊跑邊大喊救命，李嫌彷彿殺紅了眼，毫不留情，一路追殺，砍了謝男10多刀，深及見骨，刀尖上沾滿的血跡沿路滴落。

警方根據路口監視器研判李嫌逃進竹子坑山區，清晨發動20多名警力前往搜山，後來發現李嫌在下午1點57分騎機車下山，員警一路跟蹤到太平區永豐路，直到李嫌在一間小麵攤下車買肉羹麵，警方才上前逮人。

據了解，李嫌不滿謝男看不起他，常對他酸言酸語，他越想越氣，於是持刀行凶，李嫌躲藏在山區工寮，因為下雨，換過多處工寮，肚子餓就採龍眼果腹。

由於有夜間不偵訊的規定，加上警方是將李嫌依殺人未遂罪嫌偵辦，罪刑重大，因此已連絡法律扶助律師明天上午前來陪同偵訊。