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快訊／阿富汗東部驚傳槍響！多人死亡　塔利班「朝人群開槍」

▲▼阿富汗東部城市賈拉拉巴德（Jalalabad）18日爆發反塔利班示威，現場出現塔利班分子持槍掃射，釀成3人死亡。（圖／路透）

▲庫納爾省19日爆發死亡衝突的前一天，東部城市賈拉拉巴德18日也有塔利班份子持槍掃射示威者。圖為賈拉拉巴德示威人群。（圖／路透）

記者張寧倢、詹雅婷／編譯

路透報導，阿富汗東部庫納爾省首府阿薩達巴德（Asadabad）19日爆發激烈衝突，多名塔利班武裝份子朝著集會上揮舞國旗的人開槍。目擊者薩利姆（Mohammed Salim）透露，現階段未知死傷的真正原因，是因為被槍擊或是槍擊案引發的踩踏事件。

薩利姆表示，阿薩達巴德19日有數百人走上街頭示威，一開始他感到害怕，不想涉入其中，但當他看到自己的鄰居也出來抗議時，薩利姆拿出家裡的國旗，參與這場反塔利班的遊行，「在塔利班分子的掃射與踩踏之中，有多人死亡或受傷。」目前塔利班發言人尚未對此事件做出回應。

▲▼阿富汗東部城市賈拉拉巴德（Jalalabad）18日爆發反塔利班示威，現場出現塔利班分子持槍掃射，釀成3人死亡。（圖／路透）

▲阿富汗東部城市賈拉拉巴德18日爆發反塔利班示威，至少3死12傷。（圖／路透）

據報導，東部靠近巴基斯坦邊境的城市賈拉拉巴德（Jalalabad）與帕克蒂亞省（Paktia）的一個地區19日再次出現抗議活動，但目前未傳出嚴重暴力事件的相關報導。阿富汗於1919年8月19日脫離英國統治，在慶祝阿富汗「獨立日」前夕，塔利班武裝分子18日在賈拉拉巴德向揮舞國旗的抗議者開槍，至少3死12傷。值得一提的是，塔利班政府稍早正式成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」，也將19日訂為獨立紀念日。

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