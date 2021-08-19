海地強震增至2189死、13.5萬戶受災　不敢睡！路邊打地舖畫面曝

▲海地南部城市萊凱18日又發生餘震，民眾心有餘悸，索性將床墊鋪在路邊，以免睡到一半來不及逃生，被壓死在瓦礫堆下。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

台灣友邦海地14日發生規模7.2強震，據外媒報導，目前官方統計死亡人數上修到2189人。有目擊者表示，南部城市萊凱（Les Cayes）18日晚間再度出現餘震，有許多家庭害怕在睡夢中房屋震垮被壓死，索性直接睡在街道旁的床墊上。

根據路透社報導，海地作為美洲最貧窮的國家，仍未從2010年造成20萬人死亡的震災中完全恢復，又於本月14日受規模7.2強震襲擊，官方死亡統計19日已上修至2189人。南部城市萊凱18日稍晚發生餘震，巡邏員警表示目前未發現進一步傷亡或損失，但許多家庭直接在街道鋪床墊度過夜晚。

▲海地醫院傷者爆滿。（圖／路透）

海地總理亨利（Ariel Henry）坦承，地震已經讓海地陷入困境，摧毀了南部多數地區的強震也再次證明了海地的能力極限，以及海地有多麼地脆弱。海地民防單位負責人錢德勒（Jerry Chandler）表示，他知道許多地區還沒拿到救援物資，至少有60萬人需要人道援助、13.5萬個家庭流離失所，目標是在一周內將物資送達每個需要的災民手中，「人們的失望與絕望是可以理解的，但是政府敦促人們不要阻礙車隊，這樣民防單位才能發揮作用。」

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