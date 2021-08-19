快訊／新北蘆洲工人遭折床「夾斷4指」！鮮血狂流送醫搶救

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲一間工廠19日下午3時許發生一起意外！一名30多歲唐姓工人在做風管時，不慎遭到折床夾傷，導致他右手四指斷指，當場血流滿地。警消人員獲報後到場，緊急替男子止血並送醫，至於詳細事發原因仍有待調查釐清。

▲新北工人手指遭折床夾斷，緊急送醫救治。（示意圖／記者李毓康攝）

據悉，唐男受傷的第一時間先被緊急送往蘆洲某醫院救治，但因其傷勢嚴重，該醫院無法處理，同事才緊急報警求助。消防人員到場後，緊急將唐男轉送新光醫院救治，而至於詳細事發原因仍有待調查釐清。