影／阿富汗人擠爆機場　軍隊「掃射逼退」畫面曝！尖叫四起如煉獄

▲上傳者自稱影片中持槍的是美軍，但隨即遭到網友打臉。（圖／推特／The Bite）



記者王佩翊／編譯

塔利班攻佔阿富汗首都喀布爾，引發當地民眾恐慌，各國也紛紛撤離大使館人員與僑民。阿富汗喀布爾機場更爆發逃難潮，大批民眾企圖擠進機場，更不惜攀上美軍運輸機機身，多人因此墜機或是卡進起落架死亡。如今推特帳號The Bite則釋出一段影片，疑似是美軍部隊的士兵持槍掃射，要求民眾離開機場，現場更不乏婦女與兒童，尖叫聲與槍聲交雜，宛如人間煉獄。

Horrific video: people including women with kids running for life as US troops firing from different sides of the Kabul Airport pic.twitter.com/2QDMptHAFU — The Bite (@_TheBite) August 19, 2021

推特The Bite公開了一段影片並寫道，「可怕的影片：美軍在喀布爾機場內持槍掃射開火，現場包含有孩子的婦女在內的民眾驚慌逃生。」從影片中可以看到，大量阿富汗人民湧入喀布爾機場，而疑似身穿美軍軍服的士兵則是持槍開火，同時對著民眾大喊，要求離開現場。影片上更有「太可怕了，這不是塔利班，是北約軍隊在喀布爾機場製造暴動」的字幕。

短短44秒的影片在2個小時內就吸引超過1.4萬人觀看，但影片的真實性也受到網友質疑。有網友表示，這些人是身穿美軍制服且手持美軍武器的阿富汗前政府部隊，也有人認為這根本就是塔利班特種部隊故意造假流出的政宣影片。

一名來自美國的網友更直言，「這不是美國人。這不是我們迷彩服的顏色，不是我們的槍枝，全都錯了，這是不正確的，他們並非美軍。」另外，也有網友指出影片細節，認為持槍的士兵似乎是故意在對空鳴槍以保護在場的婦女與兒童。目前該段影片的真實性仍待調查與確認。

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