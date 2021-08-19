快訊／塔利班正式宣布成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」

▲圖為塔利班領導層成員之一、談判代表巴拉達（Mullah Abdul Ghani Baradar）。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

俄羅斯媒體《今日俄羅斯》（RT）最新消息，在塔利班占領阿富汗首都喀布爾後，19日透過推特宣布成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」。4天前，塔利班從西方國家所支持的政府手中奪下喀布爾。

此一消息由塔利班主要發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）發布。他說，在英國放棄控制阿富汗的102年後，阿富汗伊斯蘭酋長國成立，而8月19日會是阿富汗的國定假日，紀念國家從殖民大國的統治中獨立出來。

له انګریزي ښکیلاک نه د هیواد د خپلواکي د یوسل او دویمې کلیزې په مناسبت د افغانستان إسلامي امارت اعلامیهhttps://t.co/HfZUIHnCJp pic.twitter.com/jQViMYERpW — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 19, 2021

#وضاحت:

اسلامي امارت له ټولو هېوادونو سره ښې دیپلوماتیکې او تجارتي اړیکې غواړي.

موږ له هیڅ هېواد سره د تجارت نه کولو خبره نده کړې.

په دې اړه چې کوم شائعات خپاره شوي حقیقت نلري، موږ یې ردوو. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 19, 2021

然而塔利班高層哈希米（Waheedullah Hashimi）先前透露，未來可能會組織一個執政委員會來治理阿富汗，關於未來統治方式，現階段組織內部並未定案，但可以肯定的是，「絕對不會有民主制度，因為民主制度在我們的國家沒有任何基礎。我們不會討論應該在阿富汗採取什麼樣的體制，因為很清楚的是，我們只會有伊斯蘭教法。」

時間拉回8月15日這天，當阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）逃往阿拉伯聯合大公國之際，塔利班宣布已控制首都喀布爾。

而塔利班政治委員會負責人、共同創始人巴拉達爾（Mullah Baradar）結束在卡達首都多哈流亡多年的生活，返回阿富汗，一下機就與等待已久的組織成員擁抱，接著在眾人簇擁之下行進；部分人士認為，他將成為阿富汗下一任新總統。

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