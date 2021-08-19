塔利班二把手「重返阿富汗」　關注度超越最高領袖！有望當新總統

記者張寧倢／綜合外電報導

塔利班高層領袖巴拉達爾（Mullah Baradar）過去是塔利班獨眼創始人歐瑪（Mullah Omar）副手，幫助歐瑪在1994年建立塔利班，卻在2010年於巴基斯坦被捕，隨著塔利班掌權，巴拉達爾結束11年流亡生涯，重返阿富汗。外媒稱，由於共同創始人的身分特殊，他的動向甚至比現任最高領導人艾昆薩達更引人注目。

▲塔利班高層領袖之一的巴拉達爾（Mullah Baradar）是目前唯一一名由塔利班精神領袖歐瑪親自任命、且仍在世的副手。（圖／路透）

根據《美聯社》、《紐約郵報》等外媒報導，塔利班（Taliban）最高領導人艾昆薩達（Hibatullah Akhunzada）目前據悉藏身巴基斯坦，偶爾發布聲明。而塔利班二當家巴拉達爾卻在流亡海外11年後，於17日高調重返阿富汗。塔利班發言人納伊姆（Mohammad Naeem）在推特發布的影片可見，從他一下飛機到座車抵達坎達哈市區，一路上全都有大批塔利班成員簇擁歡呼、高舉槍枝致意，還有人拿手機搶拍領袖風采。

▲中國外交部長王毅7月28日在天津會見塔利班組織代表巴拉達爾。（圖／路透）

報導指出，年約50多歲的巴拉達爾與許多塔利班一樣，曾加入美國中情局與巴基斯坦支持的聖戰部隊，對抗前蘇聯在阿富汗的政權，1990年代陷入內戰後，巴拉達爾1994年幫助「獨眼創始人」歐瑪建立塔利班，在1996年到2001年統治阿富汗期間，雖然未在政府中擔任要角，但憑藉著他是唯一一名被歐瑪任命為副手的在世領袖，在組織中享有近乎傳奇的地位。

▲塔利班主要談判代表巴拉達爾已經回到阿富汗。（圖／路透）

據報導，巴拉達爾與塔利班精神領袖歐瑪相當親密，甚至有傳言他們互娶對方的姊妹，結為姻親，巴拉達爾2010年被捕後，在外流亡11年，如今選在此時機回高調返國，頗具政治意義，也讓外界普遍認為，他將成為塔利班新政府總統，在與阿富汗前政府的談判中發揮關鍵作用。塔利班日前聲稱，他們將尋求建立「包容性的」伊斯蘭政府，相較上次執政已經變得更加溫和。

對塔利班的此番說法，許多人仍持質疑態度，因此，比起身在巴基斯坦的最高領導人艾昆薩達，現在所有人的目光都集中在巴拉達爾身上，儘管過去很少談到將如何治理領導塔利班組織，但照他過往作風，應該會採取務實路線。塔利班指揮官哈希米（Waheedullah Hashimi）於18日訪問中提到，有關塔利班未來統治方式還未敲定，但可以肯定的是，阿富汗不會是民主國家。

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