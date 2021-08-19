奧運女神選手靠「賽前啪啪啪」奪金！　親曝：床事有效增加爆發力

▲席可娜表示，賽前性行為能夠將身體維持在最佳狀態。（圖／IG／allashishkina_rusallo4ka）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯代表隊在東京奧運勇奪女子團體水上芭蕾項目金牌，完成3連霸的佳績，而32歲的隊員席可娜（Alla Shishkina）近日接受媒體採訪時，大方分享獲勝秘訣。席可娜說，為了在比賽中能夠產生爆發力，她會聽從隊醫的建議，在賽前進行性行為，這樣一來對她的睪丸激素與肌肉都有一定幫助，不過她的火辣發言也隨即引發網友熱議。

根據《每日星報》報導，席可娜所屬的俄羅斯女團水上芭蕾代表隊已經連續在2012倫敦奧運、2016里約奧運以及今年的東京奧運奪得金牌。席可娜在賽後接受俄羅斯媒體採訪，在被問到是否有致勝秘訣時，她毫不諱言地表示，自己就是靠與人上床來保持最佳狀態。

▲席可娜經常爆出火辣發言，引發熱議。（圖／IG／allashishkina_rusallo4ka）



席可娜說，她曾經在學界的研究中發現，在賽前發生性行為能夠使選手在比賽擁有一定爆發力，為此，她也特地諮詢了隊醫丹尼斯，並且得到對方的正面回覆，因此她才開始了這項「新的訓練方式」。提到有關於賽前發生性行為的原理，席可娜說，因為提高性的情愫，對女性的睪丸激素與肌肉質量有益處。

儘管如此，但也並非所有的性行為都能讓選手將賽前狀態調整到最好，席可娜提醒，女性選手在賽前發生性行為時最好不要高潮，這樣才能讓肌肉的力量保持在最佳狀態。她說，「睪丸激素也會導致所謂的『運動憤怒』與『攻擊性』。如果你覺得這樣反而能幫助你在比賽中擁有更好的表現，那麼也可以選擇賽前禁慾。」

這名出生於莫斯科的俄羅斯水上芭蕾選手經常公開分享性技巧與火辣話題。先前曾經有傳言稱，大胸部能夠使人更輕易地漂浮於水面，不過席可娜卻出面駁斥這種說法。她直言，其實根本恰恰相反。不過她也警告胸部大的女性不要進行縮胸手術，可以嘗試練習核心運動。

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