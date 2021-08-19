太魯閣事故釀49死！事發滿4月　花檢追加起訴台鐵花工段、專案人員

▲台鐵花蓮工務段的主辦工程司潘堂益19日遭依法起訴。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧、陳韻如／花蓮報導

太魯閣號事故造成49人死亡、218人輕重傷的慘劇，而花蓮地檢署事後介入偵辦究責，而近日最新進度出爐，台鐵花蓮工務段的主辦工程司潘堂益因涉犯過失致死、偽造為書等罪嫌，被依法起訴，另外，委託專案管理技術服務的中棪工程顧問股份有限公司郭姓專案經理也被依過失致死罪嫌起訴。

經查，這次事故地點上方台鐵發包「鐵路行車安全改善六年工程」，而潘堂益與中棪工程顧問股份有限公司郭姓專案經理同屬第二級品管單位，對於工程的工地安全衛生、職業安全衛生事項均有督導及稽核的責任，在施工期間應該管制人員、車輛進入，未經許可不得進入工地，且工區內既有道路應鋪設瀝青混凝土，並確實設置安全防護措施，避免物品掉落鐵軌。

▲408次太魯閣號出軌事件，釀成49死。（圖／記者黃國霖攝）

然而，儘管2人曾多次到場督導及稽核，也明知工區出入口並無嚴加管制，也知道知工區內的既有道路未鋪設瀝青混凝土，只佈滿了無止滑效果的天然沙土，轉彎後緊接急降坡的下坡路段，並緊鄰東正線鐵道，彎道下方與邊坡又有高低差，但卻沒有善盡義務，導致後續事件發生。

直到4月2日，承包商李義祥因施工進度落後，違規到現場施工，不慎將吊卡大貨車翻落鐵軌，才導致整起事件發生，釀成49死200多人受傷的悲劇，而事後李義祥、華文好、監造人員李姓、張姓人員涉犯過失致死等罪嫌，已提起公訴。

另外，潘堂益及郭姓專案經理也涉犯過失致死罪嫌，花蓮地檢署19日偵查終結，將2人追加起訴。潘堂益的部分，他明知本案工程實際進度落後，仍於公共工程標案管理系統填載不實施工進度，另涉犯公務員登載不實罪嫌，均追加起訴。