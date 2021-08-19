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支持唐寶寶突破困境　兄弟集結16位教練、球員拍片力挺

▲中信兄弟教練、球員齊心力挺唐寶寶 。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟教練、球員齊心力挺唐寶寶 。（圖／中信兄弟提供）

 記者歐建智／綜合報導

受疫情衝擊影響，許多社福團體陷入困境，為力挺唐氏症基金會度過目前難關，中信兄弟集結16位教練、球員，一同為基金會拍攝中秋禮盒宣傳影片、照片，球員們呼籲球迷朋友，慶祝封王的方式之一，就是踴躍訂購，好吃又能做公益。

宣傳影片包含林威助總教練、陳江和教練、林智勝、周思齊、官大元、鄭凱文、李振昌、王威晨、詹子賢、許基宏、陳文杰、黃恩賜、高宇杰、江坤宇、吳俊偉、王奕凱，呼籲球迷朋友踴躍支持，如此規模，為歷年職業運動少有。

中信兄弟和唐寶寶有多次接觸，連續兩年邀請唐寶寶至球場開場表演與開球、球員關懷服務據點、站台基金會中秋禮盒，以及共同推出聯名商品，長期關注公益議題，也幫助唐氏症基金會，於網路上受到各隊球迷所讚賞。

▲中信兄弟教練、球員齊心力挺唐寶寶 。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟教練、球員齊心力挺唐寶寶 。（圖／中信兄弟提供）

許基宏曾到唐氏症基金會小作所探訪多次，他表示，這群孩子想要獨立自主與進入職場，為了追求夢想堅持努力的態度，就跟每位球員一樣。

王奕凱則有另一番的感覺，「他們臉上總是掛著笑容，熱情和我打招呼，心情不自覺也飛揚起來。」

其他球員們也對唐寶寶印象深刻，「聽到基宏、奕凱分享先前和他們相處的經驗，以及唐寶寶來球場表演時看他們開心舞蹈，覺得心裡暖暖的，也感覺到有一股正能量支持著自己。」

▲中信兄弟教練、球員齊心力挺唐寶寶 。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟教練、球員齊心力挺唐寶寶 。（圖／中信兄弟提供）

唐氏症基金會今年以樂園為主題，希望在面對疫情的壓力下，每一個大朋友、小朋友仍可以保持著樂觀的童心。系列商品有封面款的原創精緻食玩「月球樂園Wonderland」，打開禮盒就像擁有了一座月球遊樂園，內含多款鹹甜美味酥餅及唐寶寶手作餅乾，還附上精心設計的大富翁遊戲，家人間可一同參與，饒富趣味。

另一主打款則是「甜心樂園」午茶禮盒，三款法式點心搭配在地茶葉融合進口乳源精心調製的鐵觀音拿鐵，是可愛系禮盒不二首選。還有結合萬花筒意象搭配典雅莫蘭迪紫的「璀璨幻月」酥餅禮盒等，要給大家最多樣的佳節送禮選擇。

唐氏症基金會中秋禮盒的收入，直接挹注在唐寶寶就業培育計畫。唐寶寶能力訓練，非一朝一夕可速成，需投注大量心力、資源，才能緩而踏實的一步步成長。然而，疫情若延續，將影響後續進階的培育內容，唐寶寶的進步因而慢下，絕非家長、工作人員所樂見。

基金會除關注唐寶寶就業，另針對全台唐寶寶與心智障礙者、中低收入戶等弱勢家庭，發起中秋送愛活動，至今邁入第八年，累積送出超過五萬五千份禮盒，本次目標則為一萬盒。

疫情壟罩，弱勢家庭更難享有過節氛圍，每一份禮盒對於他們，都是大大溫暖。洽詢或訂購禮盒，可至基金會品牌「愛不囉嗦」於YAHOO超級商城、蝦皮商城、Pinkoi等線上購物平台預購，或撥打：(02)2278-9321、(04)2251-2280#18柯先生。​

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

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