塔利班「撿到槍」！奪美軍裝備全面升級　神秘特種部隊影片曝光

TB's "Badri 313" units that it has deployed in Kabul for "security". #Afghanistan



pic.twitter.com/1GaEpAdCex — FJ (@Natsecjeff) August 17, 2021

記者張寧倢／編譯

塔利班攻陷阿富汗，除了吸收農民、市民成為武裝分子外，國際間有關塔利班特種部隊在喀布爾巡邏的報導開始從阿富汗傳出，其中最精銳的一支部隊「313巴德里作戰營」（Badri 313 battalion）擁有先進軍事裝備，打破外界對激進分子穿傳統服飾、掛著AK-47步槍的傳統印象。

▲塔利班特種部隊「313巴德里作戰營」（Badri 313 battalion）。（圖／翻攝自推特@MJalal700）

根據《每日郵報》報導，一般大眾對中東激進分子的印象都是穿著傳統伊斯蘭服飾，肩上掛著一把AK-47步槍，但塔利班特種部隊「313巴德里作戰營」卻完全從民兵晉升成訓練有素的戰士，配有最先近的軍事裝備，目前尚不清楚軍武確切來源，但極可能是混合著來自駐地美軍與阿富汗政府軍的軍事裝備，應該是在西方與盟軍撤出時繳獲而得。先前也有報導指出，一名塔利班指揮官稱繳獲近千把槍枝、迫擊砲等美國軍資。

▲「313巴德里作戰營」在喀布爾各點站崗巡邏。（圖／翻攝自推特@hanzala_ghazali）

在塔利班發布的影片中可見，「313巴德里」的特種士兵戴著軍用鋼盔、太陽眼鏡，有的甚至還有夜視鏡，服裝從原本的伊斯蘭長袍換成全套軍事迷彩服與軍靴，外面還穿上防彈背心，配備武器的是戰術步槍，恍然一看，幾乎與其他國家的特種部隊沒有太大差異。有報導指出，塔利班控制首都喀布爾之後，特種部隊已開始在市區各點巡邏。

▼塔利班初階武裝成員身穿當地服飾與拖鞋，與特種部隊配備相差甚遠。（圖／路透）

▲塔利班發布特種部隊「313巴德里作戰營」在祕密地點受訓後的結訓照片。（圖／翻攝自推特@SpoilOfWar）

根據《今日印度》報導，塔利班的「313巴德里」就像一般特種部隊，在祕密地點進行戰術與攻擊訓練，而且塔利班先前更主動公開313巴德里的受訓照片，專家們認為，塔利班要藉此宣示，自己不再是一群烏合之眾，而是擁有現代化軍事能力的組織。巴基斯坦國防資訊網站的專家說，他們的裝備甚至比巴基斯坦軍隊更好。印度少將德威維迪（GG Dwivedi）表示，塔利班是高度意識形態組織，動機來自宗教狂熱，裝備武器並不稀奇，但對整個地區十分危險。

Badri 313 battalion photo shoot after graduating from training camp. pic.twitter.com/NhmdHRQBx3 — Spoils of war (@SpoilOfWar) August 17, 2021

"When we talk about special forces it means troops which are specially selected, specially trained & specially equipped for the mission for which they have been raised": Maj Gen VK Datta (R)



'Badri 313' is a rebranded red team of Taliban': @SandeepUnnithan



Watch #5iveLive LIVE pic.twitter.com/tXDfyQhtfr — IndiaToday (@IndiaToday) August 18, 2021

►塔利班爽拿美國970槍枝！迫砲、手榴彈滿貨櫃 直升機「開箱片」曝

►影／阿富汗少女崩潰趴機場鐵門 哭求美軍放行上機 嘶喊畫面引心碎

►阿富汗副總統「親妹遭虐死」恩師被暗殺 恨透塔利班身世曝光



★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast