阿富汗人攀飛機「屍塊卡起落架」　身分曝！傳是17歲國家隊足球員

記者詹雅婷/綜合外電報導

阿富汗爆發一波波逃難潮,更有人為了逃離塔利班掌控,選擇緊抓撤離美國軍機不放,高空摔落身亡。如今依據外媒最新消息,在這群人之中,其中一人正是阿富汗國家青年足球隊17歲成員安瓦里(Zaki Anvari),他的屍體殘塊在起落架內被發現。

▲阿富汗難民肉身擋美軍機起飛,導致多人死亡。(圖/翻攝自推特)

依據先前推特流傳的影片,美國空軍C-17A「全球霸王」III運輸機本周飛離阿富汗首都喀布爾,但大批阿富汗民眾為了逃脫塔利班掌控,冒險搶攀機翼或起落架,只為離開阿富汗。但其中多人在班機起飛之後自高空摔落。

據推特帳號「@BabakTaghvaee」數小時前披露的消息,在多名攀上軍機起落架的逃亡人群之中,有一人正是阿富汗國家青年足球隊成員,年僅17歲,名為安瓦里(Zaki Anvari),部分遺體殘骸在起落架內被發現。

Very sad to hear that one of the youths who tried to leave #Kabul through grabbing the landing gear bay of a #USAF's C-17A transport airplane few days ago was a player of #Afghanistan's National youth soccer team, Zaki Anvari. His body parts was found in the landing gear bay. pic.twitter.com/tsiSuiZTLs