阿富汗人攀飛機「屍塊卡起落架」　身分曝！傳是17歲國家隊足球員

記者詹雅婷／綜合外電報導

阿富汗爆發一波波逃難潮，更有人為了逃離塔利班掌控，選擇緊抓撤離美國軍機不放，高空摔落身亡。如今依據外媒最新消息，在這群人之中，其中一人正是阿富汗國家青年足球隊17歲成員安瓦里（Zaki Anvari），他的屍體殘塊在起落架內被發現。

▲阿富汗難民肉身擋美軍機起飛，導致多人死亡。（圖／翻攝自推特）

依據先前推特流傳的影片，美國空軍C-17A「全球霸王」III運輸機本周飛離阿富汗首都喀布爾，但大批阿富汗民眾為了逃脫塔利班掌控，冒險搶攀機翼或起落架，只為離開阿富汗。但其中多人在班機起飛之後自高空摔落。

據推特帳號「@BabakTaghvaee」數小時前披露的消息，在多名攀上軍機起落架的逃亡人群之中，有一人正是阿富汗國家青年足球隊成員，年僅17歲，名為安瓦里（Zaki Anvari），部分遺體殘骸在起落架內被發現。