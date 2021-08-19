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線上追火車！多良車站AI即時影音　24小時享受身歷其境快感

▲▼透過AI追火車技術民眾無論在何處，只要透過行動裝置或電腦螢幕，就能24小時同步感受多良車站美景。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼透過AI追火車技術民眾無論在何處，只要透過行動裝置或電腦螢幕，就能24小時同步感受多良車站美景。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東太麻里多良車站即時影像已於8月初正式上線，過去唯有親身到訪才有機會在多良車站的追火車體驗，透過AI技術之4K觀光即時影像的服務，在線上就能零時差參與。透過聲音辨識，鏡頭會自動轉動視角追逐北上及南下火車，為全球首創的技術！民眾無論在何處，只要透過行動裝置或電腦螢幕，就能24小時隨時觀賞台東即時影像，同步感受多良車站美景。

多良車站以火車與無敵海景著名，號稱全國最美火車站，4K觀光即時影像運用高解析攝影機系統結合AI人工智慧，當火車即將到達時，系統透過聲音辦別，鏡頭自動轉至指定視角，讓遊客及鐵道迷可以觀賞多良海天美景的同時，也不會錯過列車經過的精彩時刻，而且不論是北上或南下的列車，完全不會錯過，堪稱全球首創之舉！

▲▼透過AI追火車技術民眾無論在何處，只要透過行動裝置或電腦螢幕，就能24小時同步感受多良車站美景。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣長饒慶鈴表示，因疫情影響民眾待在家的時間變長，希望透過智慧觀光的創新運用，以「線上觀光」的方式帶給民眾「療癒」的視野，讓民眾在遠端即刻感受火車軌道穿越山脈，還可以遠眺湛藍太平洋，享受火車與海景的無敵魅力，更可以提供遊客到訪前查詢景區現況的貼心服務。透過鏡頭不僅可以遠眺綠島、蘭嶼，太平洋、星空及日出景致，結合現場收音，聆聽海浪、火車鳴笛、台九線公路車流聲等臨場音效，透過直播平台有身歷其境的快感。

▲▼透過AI追火車技術民眾無論在何處，只要透過行動裝置或電腦螢幕，就能24小時同步感受多良車站美景。（圖／台東縣政府提供，下同）

多良車站4K觀光即時影像自８月５日至今已上線兩週，是近期最熱門的即時影像頻道，每日吸引約有4萬民眾觀賞，更有鐵道迷長時間駐留觀賞，縣府交觀處余明勳處長指出，全球遊客及火車迷可以透過YouTube直播平台24小時觀看多良車站即時影像外，縣府在鹿野高台國際熱氣球嘉年華現場也有提供4K高畫質、180全景、360全景直播及VR即時影像服務，未來亦規劃於池上、杉原灣、富山護魚區、金樽漁港等地陸續架設高解析觀光攝影機，讓景區365天的現況即時呈現在遊客面前，完全沒有時空限制，透過螢幕就能身歷其境觀看台東知名美景，並可於出遊前預先瞭解現地人潮、天候等資訊，再創台東旅遊新視界。

※4K觀光即時影像相關連結
台東旅遊網 https://tour.taitung.gov.tw/zh-tw/media/live-camera/18
YouTube頻道https://www.youtube.com/watch?v=UCG1aXVO8H8
新聞聯絡人：台東縣政府交通及觀光發展處 觀光遊憩科 劉奇朋科長 089-324902

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