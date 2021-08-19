英國翻譯員求撤離遭拒！「喀布爾天使」靠1通電話拯救他們全家

記者葉睿涵／編譯

阿富汗一名在英國機密行動中擔任翻譯的30歲男子納瓦茲（Nawaz），在喀布爾爆發動亂後，試圖持英國證件帶妻子和5名不到10歲的孩子逃離，然而他卻在登機時遭英國士兵以「文件不合法」為由，拒絕讓他們一家人上機。就在這時，他的前任上司弗蘭奇（Pam French）像天使一般為他出面解救了他，讓他與家人能順利離開阿富汗。

據《每日郵報》報導，英國退役情報官員弗蘭奇在得知阿富汗爆發政變後，立刻撥電慰問她過去在阿富汗的翻譯員納瓦茲，然而弗蘭奇卻在電話中得知了不太好的消息，在喀布爾機場等待撤離的納瓦茲，因為手上的英國落地簽證被英軍判定為不合法文件，因此拒絕讓納瓦茲一家人登上英國撤僑的班機。

弗蘭奇一聽，立刻要求納瓦茲將手機交給英軍，並告訴英軍，納瓦茲持有的落地簽證是由英國政府發出的合法文件，飛機上早已預留了納瓦茲一家人的位置，因此英軍必須讓他們上機。弗蘭奇告訴《每日郵報》，「當時的狀況即嘈雜又慌亂，接聽的士兵煩躁地告訴另一位士兵，『這女人說他們被許可上機』，然後納瓦茲一家人就被放行了。」

弗蘭奇表示，她和納瓦茲過去曾一同在阿富汗南部城市赫爾曼德（Helmand）的特種部隊工作長達7年，納瓦茲當時被英軍聘為在地翻譯員，並參與了非常困難且具有潛在危險的機密任務，如果納瓦茲落在塔利班的手中，那他與家人的生命可能會非常危險。她也指出，她最近數週一直在協助多名曾在阿富汗進行間諜活動或情報分析的翻譯員逃離阿富汗。

相關人士指出，這起事件清楚地表明了喀布爾機場如今正面臨的窘境。一名前任高官也坦言，現在的阿富汗「混亂得讓人感到震驚，而這已經是相當禮貌、保守的說法了」，因為軍人們要撤離的人數多到讓人感到害怕。目前已平安無事的納瓦茲也向《每日郵報》證實了機場的擁擠狀況，「我的一個小孩在機場和我們走散了，我們花了好幾個小時瘋狂找人，場面真的很混亂」。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast