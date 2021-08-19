快訊／開放年輕人預約高端、台電群聚採檢結果　陳時中14:00說明

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日下午2時召開疫情記者會，由指揮官陳時中說明疫情防治與作為。指揮中心昨日宣布第六輪高端疫苗加開對象，20歲～35歲民眾開放預約，時間從昨日下午4時開始至明日中午12點為止，預約狀況預期將於會中說明；另台電大樓發生群聚事件，現在已對確診樓層員工作PCR檢驗，至昨日下午有181人完成採檢另有150人等待採檢，結果今日一併說明。

第六輪首度提供國產疫苗高端約61萬劑，8/16開放36歲以上一般民眾等60.5萬人預約，截至今日中午12點，有41.9萬人完成，預約完成的比例69.25%。

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指揮中心昨日下午記者會宣布第六輪加開對象，增加8/13之前完成登記有意願打高端的20歲到35歲民眾可以進行預約，估計有29.4萬人，陸續會收到提醒簡訊；接種時間和先前36歲以上民眾同樣是8/23~8/29。

指揮中心公布截至昨日下午5點最新統計數字，加開預約開放1小時，已經有8萬2527人完成預約，佔27.99%；加上原開放對象41.9萬人，累積有50.1萬人完成預約。

台電一個月爆出3例確診，北市衛生局已定調為群聚感染，要求熱區業務處所在樓層昨起清空3天，並匡列67人居家隔離至8月30日；現在已對確診樓層員工作PCR檢驗，其餘人員快篩，相關結果記者會中說明。