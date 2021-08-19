外來種埃及聖䴉入侵花蓮被「清零」　獵人搜尋40小時擊殺3隻

▲第一隻遭擊斃之埃及聖䴉，因天色昏暗未尋獲屍體，但於現場發現遺留之殘羽。（圖／花蓮林管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮林管處16日下午接獲民眾通報，在壽豐鄉東華大學懷客橋附近發現3隻外來種「埃及聖䴉」蹤跡，立即啟動移除計畫，會同保警、縣警局及銅門部落獵人組成專案移除隊。經全力搜捕，18日上午7時由銅門部落獵人擊中最後1隻埃及聖䴉後告一段落，3隻埃及聖䴉已全數移除，未來幾日將擴大搜尋範圍，直至確認無埃及聖䴉的蹤跡為止。

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▲▼剩2隻埃及聖䴉在懷客橋附近魚塭附近陸續遭擊斃。





林管處表示，16日下午搜索，找到3隻埃及聖䴉夜棲點，分別由銅門獵人及林管處各擊發1槍，疑似擊中其中1隻，但因天色昏暗，未搜尋到屍體，17日一早移除隊持續監控追蹤，於現場發現遺留之殘羽，且現場已剩2隻埃及聖䴉結伴，繼而追蹤其2處覓食地點，並分三組追蹤，分別由銅門部落獵人，於17日下午16時30分在懷客橋附近魚塭先行擊斃1隻；18日上午7時順利於同一地點移除第3隻埃及聖䴉。18日持續地毯式搜尋，並無再發現埃及聖䴉的蹤跡，因此研判花蓮地區所現3隻埃及聖䴉皆已移除，任務告一段落。

▲▼獵人手提著遭擊斃的埃及聖䴉，順利完成清零任務。



林管處指出，這次能夠高效率於未滿40小時內，完成移除任務，除事前準備、動員快速外，特別感謝銅門部落崖勇蘇漾產業發展協會協助，借重協會中熟悉埃及聖䴉習性的獵人及曾支援羅東林區管理處移除埃及聖䴉的成功經驗，才能在短時間內迅速並順利完成任務。近日林管處將加強擴大搜尋，以確保花蓮地區埃及聖䴉確定「清零」。





林管處呼籲，請民眾若發現埃及聖䴉，請立即上林務局「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」臉書專頁，留言回報的日期、時間、地點和數量等資訊，或向林管處通報（03-8325141轉275朱技士），如有照片也請協助寄上。

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