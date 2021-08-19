塔利班清算實況曝光　挨家挨戶搜查「押人進豪宅」！她躲家中怕爆

▲塔利班成員挨家挨戶搜查阿富汗民宅，街頭持槍逮捕搶劫犯。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

塔利班在接管阿富汗後，承諾和平同時宣稱尊重女權，然而當地「清算實況」的影片陸續曝光，可見塔利班武裝份子挨家挨戶執行搜查。阿富汗駐聯合國代表表示，外傳針對性的殺人及搶劫案件已經發生，喀布爾居民如今是生活在絕對恐懼之中。當地女子稱，如今只能把自己關在家，甚至不去買真正需要的東西，猶如囚犯那樣。

依據推特近日流傳的畫面，可見塔利班武裝人員在街頭抓捕搶劫嫌犯，過程中除了拿出各式槍枝恫嚇外，甚至疑似有人扛著RPG-7（反戰車火箭推進榴彈）。另外，還有人目擊，多名塔利班份子持槍，押著人直接進入豪宅。

WATCH: Taliban bring an anti-tank rocket-propelled grenade (RPG) to arrest alleged looters on the streets of Kabul. pic.twitter.com/ku9kM2clo8 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 17, 2021

一名21歲女子向BBC透露，她之前在阿富汗第2大城坎達哈（Kandahar）教書，在塔利班來了之後便逃往喀布爾，但如今很怕再次遇上塔利班，只能把自己關在家，甚至不去買真正需要的東西，猶如囚犯那樣，「我覺得一點也不安全……他們挨家挨戶詢問人們在做什麼，想知道誰住在哪裡。」

路透社指出，在過去24小時之中，包括首都喀布爾在內等多個城市，都出現塔利班成員造訪民宅的狀況。

▲塔利班成員在阿富汗首都喀布爾街道巡邏。（圖／達志影像／美聯社）

新聞周刊（Newsweek）引述阿富汗駐聯合國代表伊薩克札依（Ghulam M. Isaczai）16日說法指出，塔利班早已在喀布爾市內挨家挨戶搜查，讓當地人民膽戰心驚。

伊薩克札依直言，「塔利班已經開始在部分社區挨家挨戶搜查，登記姓名，尋找『目標清單』上面的人，外傳市內已經開始出現有目標性的殺戮及搶劫，喀布爾居民現在生活在絕對的恐懼之中。」

伊薩克札依並未明確點出目標名單上的人物，同時懇求阿富汗鄰國應該要向逃離塔利班政權的難民開放邊境，「現在已經沒有時間推卸責任，我們有機會防止進一步的暴力，防止阿富汗陷入內戰，防止阿富汗成為一個被拋棄的國家。」

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