塔利班清算實況曝光　挨家挨戶搜查「押人進豪宅」！她躲家中怕爆

▲塔利班成員挨家挨戶搜查阿富汗民宅,街頭持槍逮捕搶劫犯。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合外電報導

塔利班在接管阿富汗後,承諾和平同時宣稱尊重女權,然而當地「清算實況」的影片陸續曝光,可見塔利班武裝份子挨家挨戶執行搜查。阿富汗駐聯合國代表表示,外傳針對性的殺人及搶劫案件已經發生,喀布爾居民如今是生活在絕對恐懼之中。當地女子稱,如今只能把自己關在家,甚至不去買真正需要的東西,猶如囚犯那樣。

依據推特近日流傳的畫面,可見塔利班武裝人員在街頭抓捕搶劫嫌犯,過程中除了拿出各式槍枝恫嚇外,甚至疑似有人扛著RPG-7(反戰車火箭推進榴彈)。另外,還有人目擊,多名塔利班份子持槍,押著人直接進入豪宅。

WATCH: Taliban bring an anti-tank rocket-propelled grenade (RPG) to arrest alleged looters on the streets of Kabul. pic.twitter.com/ku9kM2clo8