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阿富汗未來統治方式曝光！　塔利班自爆下一步：絕不會是民主國家

▲▼塔利班的高層人員哈希米（Waheedullah Hashimi）。（圖／路透）

▲塔利班決策高層之一的哈希米（Waheedullah Hashimi，圖中）。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

塔利班的高層人員哈希米（Waheedullah Hashimi）向《路透社》表示，未來可能會組織一個執政委員會來治理阿富汗，並由塔利班的精神領袖阿宏札達（Haibatullah Akhundzada）擔任主席。他也透露，儘管目前有關於阿富汗的管理問題還沒有正式拍板決定，但是可以斷言的是，「絕對不會是一個民主國家」。

《路透社》報導，塔利班15日攻陷阿富汗首都喀布爾後，當地政府正式垮台，連總統都連夜帶著大量現金逃出國境，全國各地則因塔利班掌權而出現恐慌與混亂。參與塔利班決策的高層人員哈希米則親自透露了塔利班的下一步計畫。

哈希米說，目前阿富汗已經由他們接管，接下來有可能會成立一個執政委員會來統治阿富汗，並由塔利班的精神領袖阿宏札達執掌大權，擔任類似總統的職位。他也提到，未來塔利班有意拉攏曾經受過美軍訓練的前阿富汗武裝部隊飛行員與士兵加入，希望藉此發揮關鍵作用，增加戰力。

不僅如此，談到阿富汗未來的統治方式，哈希米解釋，目前塔利班內部對於這個問題還沒有正式拍板定案，但可以肯定的是，阿富汗未來絕對不會是一個民主國家。他說，「絕對不會有民主制度，因為民主制度在我們的國家沒有任何基礎。我們不會討論應該在阿富汗採取什麼樣的體制，因為很清楚的是，我們只會有伊斯蘭教法。」

▲▼武裝組織塔利班攻入阿富汗首都喀布爾。（圖／路透）

▲武裝組織塔利班攻入阿富汗首都喀布爾。（圖／路透）

塔利班本週會召開領導人會議，哈希米也會列席共同討論有關阿富汗未來的治理問題。此外，阿富汗計畫要成立一支新的國家部隊，其中包含塔利班內部成員以及有意願加入的前政府士兵。提到拉攏前政權旗下士兵，哈希米表示，「他們大多數都曾在土耳其、德國以及英國訓練過，所以我們會和他們談判。我們當然會有一些改變，對軍隊進行改革，但我們仍然需要他們。」

據悉，塔利班目前最需要的就是飛行員，他們在外國軍隊撤離後，閃電般地奪下阿富汗，並在各個機場扣下直升機與其他飛機，然而塔利班卻沒有飛行員，所以才試圖要拉攏前政府的飛行員。哈希米透露，現在已經聯繫上多名飛行員。

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