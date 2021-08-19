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捶心肝！「鐵窗牌」月餅7.5萬顆5天完售　一顆25元↑口味5星級

▲儒林工坊鐵窗牌月餅銷售一空。（圖／彰化監獄提供）

▲儒林工坊鐵窗牌月餅銷售一空。（圖／翻攝彰化監獄臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化監獄儒林工坊內製作的「鐵窗牌月餅」，有五星級飯定廚師配方及技藝高超的烘焙師學員加持，酥皮層次的口感搭配內餡及蛋黃的香氣，吃在嘴裡爆發出的滋味令人難以忘懷，今年提早在8月9日一推出，短短5天，7萬5千萬顆就被搶訂一空，要訂購月餅的民眾電話還是打不停，真的非常搶手。

▲儒林工坊鐵窗牌月餅銷售一空。（圖／彰化監獄提供）

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▲儒林工坊鐵窗牌月餅。（資料圖／彰化監獄提供）

彰化監獄在臉書po文指出，本監月餅全部完售「感謝、感謝、再感謝！」，「抱歉、抱歉、再抱歉！」，今年「爆炸性訂購」狂掃5天，「鐵窗排月餅」預購全部完售！感謝所有熱情訂購的民眾，謝謝您們的支持，歡迎明年再來喔。

▲儒林工坊鐵窗牌月餅銷售一空。（圖／彰化監獄提供）

為了要滿足民眾的味蕾，儒林工坊去年研發出新口味推出「紅豆椪」跟「小月餅」，加碼使用振興三倍券購買，買氣節節高升，3天狂賣6萬個；今年推出「綜合口味」、「經典蛋黃酥」、「古早味綠豆椪」、「素食綠豆椪」、「素食小月餅」，全部都令人食指大動，一顆平均25元起跳，雖然比市售的月餅便宜，但口味足以媲美5星級。

▲儒林工坊鐵窗牌月餅銷售一空。（圖／彰化監獄提供）

彰化監獄5年來所製作的月餅，讓消費者連排隊都搶不到，去年特別增購烤箱設備，讓產能再提升，減少消費者搶不到的遺憾，今年還增售15,000顆，還是很快售磬，如今訂購電話還是從早到晚響不停，想在中秋前吃到一顆濃郁香醇的「鐵窗牌月餅」，只能明年請早囉。

▲儒林工坊鐵窗牌月餅銷售一空。（圖／彰化監獄提供）

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