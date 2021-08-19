威力彩上看21.5億！　「三星座」天降大喜財運旺到爆

▲威力彩頭獎累積21.5億，百人擠在彩券行門口。（圖／業者黃偉祺提供）

圖、文／CTWANT

威力彩連槓40期，頭獎獎金累積至21.5億元，不少民眾紛紛想到投注站試手氣，希望能一舉拿下頭彩，希望能當財富自由的億萬富翁。想知道自己有沒有好運氣的人，不妨看看自己的星座。專寫星座運勢的專家《彤小鱼》特別分享，提示了有「3星座」最容易天降大喜，心想事成，可以透過彩券試試手氣，把握財運滾滾來的好機會。

獅子座：

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獅子座是一個為了夢想用力奔跑的人，做事特別有幹勁，因此容易比別其人更優秀。獅子座8月下旬特別容易天降大喜、心想事成，不僅在事業上有機會得到重用，財富方面也容易快速累積。

處女座：

處女座到8月下旬，同樣天降大喜，先前所遇到的不愉快，將會一掃陰霾，壞運煙消雲散，。由於處女座認真努力，將會得到財神的眷顧，錢財滾滾而來，8月底可以留意，將有接二連三的好消息降臨。

射手座：

射手座個性灑脫又聰明，人緣好，個性也很隨和；在處事上，他們目光長遠，有格局有目標，功成名就是早晚的事；來到8月下旬，射手座的工作熱情顯著提升，有望在事業上一鳴驚人，而且財運爆棚，事業財運雙豐收。

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