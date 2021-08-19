阿富汗副總統「親妹遭虐死」恩師被暗殺　恨透塔利班身世曝光

▲阿富汗副總統薩利赫（Amrullah Saleh）背後身世曝光，與塔利班結下深仇。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）逃亡後，副總統薩利赫（Amrullah Saleh）選擇留下來對抗塔利班（Taliban），先前消息指出，他帶領的政府軍隊已奪回一個省會。外媒曝光了這位「看守總統」的背後身世，不僅唯一的妹妹被塔利班折磨致死，恩師也遭塔利班與蓋達組織暗殺，這讓他一生痛恨恐怖組織。

根據美國CNBC報導指出，阿富汗副總統薩利赫15日在推特發文稱，無論在任何情況下，自己永遠不會向塔利班恐怖分子低頭，絕不會背叛他心中的英雄、著名的反塔利班戰士「潘傑希爾之獅」馬蘇德（Ahmad Shah Massoud），更不會讓數百萬名聽信於他的人民失望，永遠不與塔利班同流合汙。然而，這位馬蘇德不僅是「阿富汗民族英雄」，其實也是薩利赫的恩師。

▲阿富汗副總統薩利赫（Amrullah Saleh）的恩師馬蘇德也死於恐怖組織分子的手中，讓薩利赫下定決心永遠反對塔利班。（圖／路透）

出生於1972年的薩利赫是孤兒，從小與妹妹相依為命，1990年代加入了馬蘇德的反塔利班游擊部隊，20歲後曾進入「聖戰者部隊」成為所謂的叛亂分子，沒想到，1996年塔利班佔領喀布爾後，激進派為了尋找薩利赫的下落，對他唯一的親人、他的妹妹嚴刑拷打，最後折磨致死。薩利赫去年接受《時代雜誌》訪問時直言，這件是永遠改變了他對塔利班的看法。

恩師馬蘇德當時身為部隊領導人、指揮官，一生為了阿富汗的命運而戰，卻在911事件前的2001年9月9日遭塔利班與蓋達組織暗殺身亡，這更讓薩利赫發誓與塔利班之仇不共戴天。911事件後，薩利赫因為是反塔利班組織的一員，而成為美國中情局（CIA）的「重要資產」，藉此，他在2004年領導阿富汗政府組建國家安全局（NDS），薩利赫擔任局長直到2010年，被時任總統解職，隨後成立反塔利班政黨。

▲阿富汗總統甘尼（中）、副總統薩利赫（左）、第二副總統達尼許（Sarwar Danish）（右）。（圖／路透）

薩利赫2018年與總統甘尼結盟，重新獲得政治核心青睞，先後任職過國安改革部長與內政部長，2019年順利當選成為副總統，由於薩利赫反對塔利班的立場明確，已多次遭到塔利班暗殺，但他仍未屈服，目前正與恩師馬蘇德的兒子共同指揮一支民兵部隊，正在潘傑希爾峽谷（Panjshir Valley）與塔利班分子激戰中，他們的目標是組建游擊隊，奪回阿富汗。

▲阿富汗首都喀布爾2020年9月9日發生爆炸案，攻擊目標為副總統薩利赫（Amrullah Saleh）的車隊，至少造成3人死亡、12人受傷送醫，薩利赫本人無恙。（圖／路透）

據俄媒報導，薩利赫帶領的軍隊現已經收回東部帕爾旺省的首府恰里卡爾（Charikar）的控制權。薩利赫17日則推文表示，根據阿富汗憲法，在總統缺席、逃跑、辭職或死亡的情況下，第一副總統將成為看守政府的總統，「我目前在我的國家，是合法的看守總統。我正在與各方領導人接觸，以獲得他們的支持和共識。」